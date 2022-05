Đà NẵngDiễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức tiệc cưới ở biển, sau đám cưới ở TP HCM tháng trước.

Tiệc bắt đầu lúc hoàng hôn trên biển, ngày 23/5. Phương Trinh Jolie mặc váy chất liệu ren và voan xuyên thấu do nhà thiết kế Lâm Lâm thực hiện, điểm nhấn là những con sao biển bằng ren, gắn thêm ngọc trai, đính ở ngực và làm phụ kiện cài đầu. Lý Bình mặc đơn giản gồm quần tây, áo sơ mi đồng điệu. Không gian tiệc cưới có gam màu trắng chủ đạo, cổng được trang trí nhiều hoa tươi.

Phương Trinh Jolie - Lý Bình làm tiệc cưới ở bãi biển Phương Trinh Jolie - Lý Bình nói về mong ước ở tiệc cưới. Video: Nhân vật cung cấp Phương Trinh Jolie - Lý Bình cùng yêu biển nên từ lâu đã lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới ở không gian này. Họ ra Đà Nẵng hai ngày trước để chuẩn bị. Cặp sao mời khoảng hơn 20 người thân, trong đó có mẹ ruột Lý Bình, con gái riêng của Phương Trinh Jolie - bé Mia. Phần lễ không có thủ tục cắt bánh, khui rượu, chỉ có lời tâm tình. Họ ôn lại khoảnh khắc xúc động trong ngày vu quy cách đây gần một tháng. Lý Bình nhìn vợ và nói về mong ước sớm có con chung. Phương Trinh Jolie nhắn gửi chồng: "Em sẽ luôn tin tưởng, tôn trọng anh như những ngày đầu tiên quen biết. Em hy vọng, khi muốn đi đâu, lúc nào cũng sẽ có anh bên cạnh. Vợ chồng sẽ giữ cảm xúc tươi mới như ngày đầu mới yêu". Bà Lý Thị Xuân Mai - mẹ Lý Bình - nói: "Hai đứa rất giỏi nên mẹ rất yên tâm. Hai con hãy cố gắng. Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng phải luôn 'tương kính như tân' thì mới vững bền và hạnh phúc". Bà cảm ơn con dâu đã cho mình cháu gái, dù là con riêng của Phương Trinh Jolie nhưng hai bà cháu rất thân nhau, là nguồn vui mỗi ngày. Đáp lại, Phương Trinh Jolie cảm ơn mẹ. Cô kể mẹ ruột đã mất từ lâu, hiện cô xem mẹ chồng như ruột thịt, hứa luôn hiếu thảo, yêu thương. Sau lời chia sẻ, cặp sao nâng ly cùng khách mời, thưởng thức tiệc nướng, âm nhạc và vui đùa bên bể bơi.

Ảnh cưới của cặp sao chụp ở Phú Quốc hồi tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 25/4, diễn viên Lý Bình mang sính lễ gồm 88 lượng vàng (6,1 tỷ đồng) và trang sức kim cương hai tỷ đồng đi hỏi cưới Phương Trinh Jolie, tại TP HCM. Trong hôn lễ, Phương Trinh lần đầu công khai có con gái riêng chín tuổi - bé Mia (tên thật Nam Phương).

Phương Trinh Jolie: 'Lý Bình thương con riêng của tôi như ruột thịt' Phương Trinh Jolie - Lý Bình nói về cuộc sống hôn nhân sau đám cưới. Video: Thanh Minh - Tân Cao

Phương Trinh Jolie - Lý Bình dọn về nhà mới ở quận Bình Thạnh, sống chung được một thời gian sau hơn hai năm yêu. Hồi tháng 1, họ đăng ký kết hôn sau nhiều lần gián đoạn do Covid-19.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, cô lấn sân điện ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới. Ngoài là người mẫu, anh bén duyên với phim ảnh qua dự án Chiến dịch chống ế năm 2015. Những năm gần đây, anh được chú ý qua các phim Trói buộc yêu thương... Tháng 12 năm ngoái, sao nam nhận cúp "Diễn viên truyền hình triển vọng" cho vai Minh Quân trong phim Bánh mì ông Màu 2 tại Ngôi sao xanh lần thứ tám.

Tân Cao