Phương Trinh Jolie - Lý Bình diện áo dài đôi bên các sao

Tối 30/9, Linh San (giữa) thực hiện show "Lụa là trà hoa", giới thiệu bộ sưu tập áo dài phong cách truyền thống, đan xen phá cách. Trên thảm đỏ, nhà mốt đón hàng trăm sao tham dự, chúc mừng. Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình mặc trang phục đôi, có mặt khá sớm. Áo dài đính họa tiết chim ở ngực tạo điểm nhấn. Phương Trinh Jolie phối đồ với vòng cổ ngọc trai, xách túi kiểu dáng cổ điển. Tại show, cặp sao còn tham gia trình diễn bộ sưu tập trên sàn runway. Vợ chồng Phương Trinh Jolie diện áo dài đồng điệu dự show thời trang Phương Trinh Jolie - Lý Bình tay trong tay ở chương trình. Vợ chồng Đăng Khôi, Thủy Anh tạo dáng tình tứ. Diễn viên Anh Đức và bà xã Anh Phạm. Hồ Quang Hiếu đưa vợ - người mẫu Tuệ Như - tham dự show. Diễn viên Hiền Mai dự sự kiện cùng ông xã. Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn áo dài phá cách phần ống tay, gồm chi tiết bèo nhún, xếp tầng. Hoa hậu Giáng My tăng điểm nhấn cho diện mạo với nhiều món phụ kiện. Hoa hậu Đỗ Hà cài hoa lên tóc, đeo bông tai ngọc trai. Miss Earth Phương Khánh cho biết hủy lịch trình cá nhân tại Hà Nội để tham dự show. Cô thân thiết với nhà thiết kế nhiều năm qua. Miss International Vietnam 2025 Kiều Duy. Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh tạo dáng ở hậu trường trước khi tham gia trình diễn bộ sưu tập. >> Xem tiếp: Dàn mỹ nhân trên thảm đỏ show "Lụa là trà hoa"Tân Cao Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp