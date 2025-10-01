Thứ tư, 1/10/2025
Phương Trinh Jolie - Lý Bình diện áo dài đôi bên các sao

TP HCMVợ chồng Phương Trinh Jolie, Anh Đức, Đăng Khôi chọn áo dài lụa, đính kết khi dự show của nhà thiết kế Linh San.

Tối 30/9, Linh San (giữa) thực hiện show Lụa là trà hoa, giới thiệu bộ sưu tập áo dài phong cách truyền thống xen lẫn phá cách. Trên thảm đỏ, nhà mốt đón hàng trăm sao tham dự, chúc mừng. Diễn viên Phương Trinh Jolie và chồng Lý Bình diện áo dài đôi.

Trang phục đính họa tiết chim ở ngực tạo điểm nhấn. Phương Trinh Jolie phối áo dài với vòng cổ ngọc trai, xách túi phong cách cổ điển. Tại show, cặp sao còn tham gia trình diễn trên sàn runway.

Vợ chồng Phương Trinh Jolie diện áo dài đồng điệu dự show thời trang
 
 

Phương Trinh Jolie - Lý Bình tay trong tay ở chương trình.

Vợ chồng Đăng Khôi, Thủy Anh tạo dáng với áo dài truyền thống.

Diễn viên Anh Đức và bà xã tình tứ.

Hồ Quang Hiếu cùng vợ - người mẫu - dự show. Cô diện áo dài họa tiết hoa sen.

Diễn viên Hiền Mai và ông xã doanh nhân.

Hoa hậu Hà Kiều Anh mặc áo dài phá cách với ống tay áo bèo nhún, xếp tầng.

Hoa hậu Giáng My tăng điểm nhấn với phụ kiện trên đầu.

Hoa hậu Đỗ Hà chọn áo dài ngọt ngào, cài hoa ở tóc.

Miss Earth Phương Khánh cho biết hủ y lịch trình cá nhân để tham dự show bởi thân thiết nhà thiết kế nhiều năm qua.

Hoa hậu Kiều Duy.

Miss Grand Vietnam 2024 Quế Anh.

Tân Cao
Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

