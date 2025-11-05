Phương Trinh Jolie: 'Chồng động viên tôi ca hát trở lại'

Ca sĩ Phương Trinh Jolie nói chồng - diễn viên Lý Bình - phụ giúp chăm con, chi tiền để cô làm sản phẩm trở lại làng nhạc.

MV "Sứ thần mùa đông" - Phương Trinh Jolie MV "Sứ thần mùa đông" - Phương Trinh Jolie, phát tối 4/11. Video: Nhân vật cung cấp

Sau 5 năm ở nhà chăm con, ca sĩ tái xuất với MV Sứ thần mùa đông (OnlyC sáng tác, lời: Nguyễn Phúc Thiện). Cô chi hàng trăm triệu đồng cho sản phẩm, trong đó phần lớn là tiền của ông xã - diễn viên Lý Bình. Bạn đời cũng hỗ trợ Phương Trinh Jolie trong việc tìm người sáng tác, sản xuất sản phẩm.

Giọng ca 8x cho biết bình thường cả hai độc lập kinh tế, mỗi khi có việc cần nhiều tiền, họ góp vào quỹ chung. Tuy nhiên, Lý Bình luôn hỗ trợ vợ chi phí làm MV vì muốn cô được sống với đam mê. "Anh ấy khuyến khích tôi đi hát trở lại. Tôi chỉ biết tập trung vào công việc, học thanh nhạc. Mọi điều trong gia đình đều có ông xã lo", cô nói.

Gia đình Phương Trinh Jolie, Lý Bình tại họp báo chiều 4/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Phương Trinh Jolie, hiện tại cuộc sống hôn nhân của cô bình yên. Cả hai thường "hâm nóng" tình cảm bằng những buổi nấu ăn, xem phim cùng nhau. Chồng cô vốn hài hước, luôn tạo tiếng cười trong nhà để vợ thấy vui. Hiện con thứ ba của cô được 10 tháng tuổi, cứng cáp, cô có thể đi diễn thường xuyên mà không phải lo lắng nhiều.

Để thể hiện ca khúc Sứ thần mùa đông theo mong muốn của nhạc sĩ, ca sĩ dành hai tháng luyện hát nốt cao cùng giảng viên thanh nhạc. Cô cũng dồn lực tập thể dục lấy lại vóc dáng, tạo hình ảnh đẹp khi quay MV. Sắp tới, cô tổ chức mini show tại một phòng trà ở TP HCM, gặp gỡ khán giả sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu.

Vợ chồng Lý Bình, Phương Trinh Jolie luôn đồng hành trong công việc, cuộc sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Trinh Jolie và Lý Bình kết hôn năm 2022, có hai con. Phương Trinh có con gái riêng, bé Mia, 13 tuổi. Ca sĩ tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, 37 tuổi, quê An Giang. Năm 2002, cô đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình An Giang, bốn năm sau thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP HCM, giành giải đặc biệt. Năm 2017, Phương Trinh Jolie giành thêm giải nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Ngoài ca hát, cô còn đóng nhiều phim truyền hình.

Lý Bình, 34 tuổi, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân Ngôi sao mới và tham gia nhiều phim truyền hình. Tháng 12/2021, anh nhận cúp "Diễn viên truyền hình triển vọng" cho vai Minh Quân trong phim Bánh mì ông Màu 2 tại giải Ngôi sao xanh lần thứ tám.

Hoàng Dung