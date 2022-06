Phương Trang đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) 2022, Phương Trang là đối tác của chương trình với danh vị nhà tài trợ vận chuyển chính thức.

Sở hữu hơn 2.000 đầu xe các loại, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines), một thành viên của tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) quyết định đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (Miss Universe Vietnam 2022) và các thí sinh trong suốt hành trình diễn ra cuộc thi sắc đẹp này.

Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 di chuyển bằng xe FUTA Bus Lines. Ảnh: FUTA

Đại diện FUTA Bus Lines cho biết, theo đuổi đường lối kinh doanh uy tín và chất lượng, cùng phương châm phục vụ "chất lượng là danh dự", lấy khách hàng làm trọng tâm, chất lượng của đội xe của công ty tuân thủ tuyệt đối quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam, được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp phép chứng nhận an toàn, tiêu chuẩn khí thải giúp bảo vệ môi trường, đồng thời được lắp đặt camera cùng thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn. Đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, phục vụ tận tâm, nhiều năm liền đạt giải "Vô lăng vàng" do Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia trao tặng. Sứ mệnh của Phương Trang là tạo ra sản phẩm dịch vụ thoải mái, thuận tiện, mang đến trải nghiệm hành trình an toàn cho các khách hàng của từng chuyến đi.

Thông qua sự hợp tác với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, FUTA Bus Lines nói riêng và FUTA Group nói chung "đã khẳng định dịch vụ vận chuyển chất lượng cao, sự tiện nghi, an toàn trong quá trình di chuyển đến các địa điểm thi đấu, các sự kiện, các hoạt động thiện nguyện... cho tất cả thí sinh, đồng thời, góp phần mang lại sự thành công rực rỡ cho cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Đội xe FUTA Bus Lines đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ảnh: FUTA

Là một trong những doanh nghiệp thuộc hàng đầu trong ngành vận tải hành khách và logistics tại Việt Nam, FUTA Group trải qua quá trình hơn 20 năm hoạt động với tổng số nhân sự gần 10.000 nhân viên. Trong đó, FUTA Bus Lines đang khai thác trên 60 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định, cùng hàng trăm phòng vé và trạm trung chuyển trên khắp cả nước, trung bình mỗi năm vận chuyển trên 20 triệu lượt hành khách. Đây cũng là cơ sở để FUTA Group phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ phục vụ ngành vận tải hành khách và hàng hoá khác như: Taxi - FUTA Taxi, Logistics và dịch vụ chuyển phát nhanh bưu kiện hàng hóa - FUTA Express, các bến xe và các trạm dừng chân khác...

Cùng việc phát triển, mở rộng mạng lưới, tuyến mới và đầu tư vào những dòng xe chất lượng cao, FUTA Group còn tập trung áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh. Khách hàng có thể mua vé, gọi xe và thanh toán linh hoạt chỉ với vài thao tác trên ứng dụng FUTA (FUTA App) cũng như tận hưởng các chương trình ưu đãi từ đối tác của Phương Trang trong từng thời điểm.

Với phương châm "Chất lượng là danh dự", Phương Trang được trao tặng nhiều danh hiệu như: Top 5 công ty uy tín ngành vận tải và logistics, Top 10 thương hiệu chất lượng châu Á, Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương, Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng - thương hiệu cạnh tranh... Song song với phát triển kinh doanh, FUTA Group liên tục thực hiện các hoạt động xã hội. Tháng 4 vừa qua, Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt - thành viên của Tập đoàn FUTA Group được nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng; hôm 9/6, Tập đoàn Phương Trang tiếp tục nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong công tác phòng chống Covid-19.

"Tập đoàn Phương Trang đã và đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò của mình để mang lại cho khách hàng những dịch vụ ngày càng tốt hơn, tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp tục là địa chỉ tin cậy của đông đảo khách hàng trên toàn quốc", lãnh đạo tập đoàn khẳng định.

(Nguồn: Phương Trang)