Phương Trang đạt 'Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022'

Công ty Phương Trang nhận danh hiệu "VietNam NO. 1 Brand Awards 2022" do Trung tâm Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á phối hợp các tổ chức quốc tế thực hiện.

Lễ công bố diễn ra vào sáng 25/6, tại Nhà hát Quân Đội, số 140 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM. Sự kiện nhận được sự quan tâm và tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trung ương và lãnh đạo của các tổ chức quốc tế, được Truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (VTC6).

Ông Đào Viết Ánh (giữa) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đại diện lên nhận giải.

Năm 2022, chương trình được triển khai từ tháng một trên phạm vi, khu vực thị trường Việt Nam. Hội đồng đánh giá bình chọn đã làm việc công tâm và bình chọn ra gần 60 thương hiệu nhận danh hiệu "Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022 - VietNam NO. 1 Brand Awards 2022". Tiêu chí đánh giá danh hiệu được Hội đồng bình chọn xét duyệt dựa trên 5 yếu tố gồm: là thương hiệu đầu ngành, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, chiến lược phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam, và trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Ngoài ra, tùy vào từng lĩnh vực ngành nghề của từng doanh nghiệp, hội đồng bình chọn sẽ đánh giá các tiêu chí cụ thể như: năng lực; Ttriết lý quản trị; hoạt động công nghệ - sáng tạo; năng lực tài chính; nguồn nhân lực; chiến lược markeing; sản phẩm - dịch vụ đối với môi trường.

Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines có bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực vận tải hành khách và logistics tại Việt Nam. Công ty sở hữu hơn 2.000 đầu xe các loại, với đường lối kinh doanh uy tín và chất lượng, cùng phương châm phục vụ "Chất lượng là danh dự", luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

111 chuyến xe 0 đồng đưa bà con TP HCM về Lâm Đồng giữa đại dịch.

Năm 2021 vừa qua, những khó khăn của dịch bệnh ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, gắn bó, quyết tâm cao, FUTA Bus Lines đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành sứ mệnh "Trả ơn đất nước - Đóng góp cộng đồng".

Những nỗ lực không ngừng nghỉ góp phần giúp thương hiệu FUTA Bus Lines của Phương Trang nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu như: Top 5 công ty uy tín ngành vận tải và logistics, Top 10 thương hiệu chất lượng châu Á, Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương, Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng - thương hiệu cạnh tranh. Trong năm thứ 9 của giải Vô Lăng Vàng do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức vừa qua, với chủ đề "Cung đường bình an, chuyến xe tình nghĩa", Công ty Phương Trang đã nhận nhiều giải thưởng cao như: giải Vô Lăng Vàng, "Văn hóa giao thông" cho tập thể và các cá nhân... Gần đây, Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt - thành viên của Tập đoàn FUTA Group, được nhận Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng vì có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group trải qua quá trình hơn 20 năm hoạt động với tổng số nhân sự gần 10.000 nhân viên. Trong đó, Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines là một công ty thành viên của Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đang sở hữu hơn 2.000 đầu xe các loại, khai thác trên 60 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định, cùng hàng trăm phòng vé và trạm trung chuyển trên khắp cả nước. Trung bình mỗi năm vận chuyển trên 20 triệu lượt hành khách. Đây cũng là cơ sở phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ phục vụ ngành vận tải hành khách và hàng hóa khác của tập đoàn như: Taxi – FUTA Taxi, logistics và dịch vụ chuyển phát nhanh bưu kiện hàng hóa - FUTA Express, các bến xe và các trạm dừng chân khác...

Xe chở thực phẩm tươi từ Lâm Đồng về các địa phương trong vùng "tâm dịch".

Đối với mảng vận tải hành khách công cộng - FUTA City Bus, Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đang khai thác tại 7 tỉnh thành: Đồng Tháp, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ, An Giang và Ninh Thuận. Tiếp theo năm 2022, công ty sẽ đưa vào khai thác các tuyến xe buýt mới trên địa bàn các tỉnh thành gồm: TP HCM, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bạc Liêu...

Cùng việc phát triển, mở rộng mạng lưới, tuyến mới và đầu tư vào những dòng xe chất lượng cao, Phương Trang còn tập trung áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh. Khách hàng hiện có thể dễ dàng mua vé, gọi xe và thanh toán linh hoạt chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng FUTA (FUTA App) cũng như tận hưởng các chương trình ưu đãi từ đối tác của Phương Trang trong từng thời điểm.

Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã và đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò của mình để mang lại cho khách hàng những dịch vụ ngày càng tốt hơn, tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp đã trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo khách hàng trên toàn quốc.

(Nguồn: Phương Trang)