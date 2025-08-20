Phương tiện giúp dập đám cháy trong ngõ sâu ở Hà Nội

Xe kéo vòi chữa cháy được Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16 chế tạo giúp rút ngắn thời gian tiếp cận những đám cháy nằm trong ngõ sâu của Hà Nội.

Xe kéo vòi chữa cháy làm bằng thép, chứa 10 cuộn vòi A, tương đương với 200 m đường vòi, đủ để tiếp cận nhiều vụ cháy nằm sâu trong ngõ. Toàn bộ xe được sơn màu đỏ để giúp dễ nhận diện trong môi trường khói lửa.

Xe không sử dụng động cơ, gắn bốn bánh nhỏ, loại đặc giúp vượt chướng ngại vật và không lo bị thủng. Phần trục bánh trước được thiết kế có thể xoay đổi hướng linh hoạt. Ngoài cuộn vòi chính, xe còn có thêm khay phụ chứa các dụng cụ thiết yếu như lăng phun, đầu nối, ba chạc, cuộn vòi dự phòng. Phần lưới với lỗ thoáng cũng giúp tìm đồ nhanh hơn.

Trong buổi thử nghiệm với đám cháy giả định nằm trong ngõ sâu gần 200 m, ba chiến sĩ tham gia đẩy xe kéo vòi chỉ mất 3 phút để dẫn đường vòi thay vì mất 10 phút rải vòi bằng tay như trước đây. Đây được xem là thời gian đủ để cứu người và giảm thiểu thiệt hại do cháy.

‘Vũ khí mới’ dập đám cháy trong ngõ sâu của Công an Hà Nội Thử nghiệm xe kéo vòi. Video: PC07

Thiếu tá Dương Văn Thu, Phó đội trưởng phụ trách Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, Công an TP Hà Nội, cho biết sản phẩm xe kéo vòi chữa cháy là thành quả sau nhiều tháng trăn trở làm thế nào để rút ngắn thời gian tiếp cận vụ cháy, đặc biệt với vụ cháy trong ngõ sâu, xe cứu hỏa không vào được.

Theo thiếu tá Thu, xe đã giúp rút ngắn thời gian triển khai đường vòi trong mọi tình huống, không đòi hỏi cao về nhân lực và thể lực, không cần đào tạo phức tạp và đặc biệt là chi phí thấp để nhân rộng trên toàn thành phố.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy trong ngõ nhỏ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tháng 9/2023, chung cư mini ở Khương Đình (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cũ) bốc cháy làm 56 người chết, 37 người bị thương. Tháng 5/2024, một vụ hỏa hoạn khác xảy ra trên phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) khiến 14 người chết, 6 người bị thương. Hai vụ đều xuất phát từ những ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, nơi lực lượng phòng cháy khó tiếp cận.

Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, thành phố hiện có hơn 4.500 tuyến đường, phố, ngõ, ngách, hẻm... dài hơn 200 m, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Năm 2023, UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% các ngõ hẻm có chiều sâu từ 50 m trở lên phải bố trí "Điểm chữa cháy công cộng".

Phạm Chiểu