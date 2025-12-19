Phương tiện dừng thẳng tắp tại các nút giao có camera AI

Sau gần một tuần đi vào hoạt động, camera AI đang giúp giao thông Hà Nội văn minh hơn. Trong giờ cao điểm buổi sáng, người dân dừng chờ đèn đỏ ngay trước vạch trên đường Nguyễn Xiển (phường Thanh Xuân) một cách trật tự.
Nhiều chuyên gia nhận định, tác động lớn nhất của camera AI không nằm ở việc xử phạt, mà ở việc từng bước hình thành thói quen chấp hành luật giao thông một cách tự giác.
Từ ngày 13/12, Hà Nội bắt đầu vận hành hơn 1.800 camera AI có chức năng ghi nhận vi phạm giao thông. Camera AI được lắp đặt và đo đếm lưu lượng tại khoảng 195 nút giao thông, 25 tuyến đường, cầu trọng điểm, có thể phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Không còn cảnh cả chục xe máy cùng nhau vượt đèn như trước giúp ngã tư giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Nguyễn Xiển trở nên thông thoáng, không còn xung đột giao thông giữa các hướng. Đây là nút giao nhiều hướng, nhiều tầng, tập trung lượng lớn phương tiện ra vào thủ đô.
Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong ngày 16/12, trên địa bàn TP Hà Nội không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, cho thấy tác động tích cực bước đầu của việc ứng dụng công nghệ vào điều hành giao thông.
Trên phố Hai Bà Trưng, học sinh và người dân thoải mái bước đi trên phần đường dành cho người đi bộ.
Bà Nguyễn Mai Phương, phường Hai Bà Trưng, cho hay khoảng tuần nay việc qua đường trở nên khá thuận lợi khi không còn phải tránh các xe vượt đèn đỏ.
Đường Trần Phú (phường Hà Đông), vẫn còn tình trạng xe máy đi vào làn ôtô, không làm chủ được tốc độ gây tai nạn. Nhiều người dân xuống giúp đỡ để không gây ùn ứ trong giờ cao điểm buổi sáng.
Tại Trung tâm Chỉ huy, chỉ cần một cú nhấp chuột vào biển số xe vi phạm, màn hình sẽ hiển thị bản đồ mô phỏng chi tiết lộ trình: xe đã đi đâu, qua những phố nào và vào thời điểm nào trong 75 ngày qua.
Bên trong Trung tâm điều khiển giao thông của Hà Nội. Đây là nơi xử lý hình ảnh vi phạm mà camera AI ghi nhận được.
Khi camera AI phát hiện trường hợp vi phạm, Trung tâm điều khiển giao thông sẽ có một bộ phận kiểm duyệt những vi phạm đó, xem các hành vi vi phạm đó có đủ yếu tố pháp lý để xử lý hay chưa.
Sau đó, CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm cho người dân, mời tới cơ quan công an để làm thủ tục nộp phạt.
Dự kiến, trong năm 2026, lực lượng CSGT sẽ lắp đặt thêm khoảng 2.460 camera AI tại các nút giao và các tuyến trọng điểm trên địa bàn thành phố, các cầu vượt, trước cửa các bệnh viện, bến xe…
Việt An