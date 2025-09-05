Ca sĩ Phương Thanh hát về những nỗi mất mát của người dân trước thiên tai, bão lũ trong ca khúc "Mẹ thiên nhiên".

Phương Thanh hát về 'Mẹ thiên nhiên' MV "Mẹ thiên nhiên" - Phương Thanh, phát tối 26/8. Video: Nhân vật cung cấp

Nhạc phẩm thuộc thể loại rock do Trần Thắng và Tăng Ngân Hà (nhóm Ngũ Cung) sáng tác. Ca từ thể hiện sự xót xa trước cảnh hoang tàn sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên và gửi gắm niềm tin về sự tái thiết: "Đừng cho bão tố dập tắt những ước mơ, dập tắt những hy vọng/ Đừng đánh mất niềm tin sâu thẳm".

Khi hoàn thành bản phối, tác giả nghĩ ngay đến giọng hát của ca sĩ Phương Thanh. "Giọng hát khỏe và giàu cảm xúc của ca sĩ phù hợp với tinh thần mà tôi muốn truyền tải đến người nghe", Trần Thắng nói.

Phương Thanh cho biết trong hơn 30 năm ca hát, cô thường xuyên tham gia các chuyến công tác xã hội để san sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai. Quê hương cô - Thanh Hóa - cũng là một trong những nơi phải gánh chịu các mất mát, đau thương do bão lũ, sạt lỡ gây ra hàng năm. Từ trải nghiệm đó, ca sĩ muốn dùng âm nhạc và tiếng hát của mình để gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường.

Ca sĩ Phương Thanh, 52 tuổi, quê Thanh Hóa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài phát hành bài hát mới, cuối tháng 8, Phương Thanh có chuyến đi đến các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng thiên tai để cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão Kajiki.

Phương Thanh nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Cô chuyên về dòng nhạc pop - rock, gắn nhiều bản hit như Khi giấc mơ về (Đức Trí), Giã từ dĩ vãng (Nguyễn Đức Trung), Trống vắng (Quốc Hùng). Cô còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Nụ hôn thần chết, Hot boy nổi loạn. Ca sĩ làm mẹ đơn thân, có con gái 20 tuổi.

Hoàng Dung