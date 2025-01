Phương Thanh hát cải lương tại show 'Chị đẹp đạp gió'

Mie (đội trưởng), Minh Tuyết, Thảo Trang, Gil Lê, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi thể hiện ca khúc Gone gone gone (Trang Pháp), lấy cảm hứng từ câu chuyện Nghìn lẻ một đêm.

Ca sĩ Cẩm Ly xuất hiện ủng hộ em gái Minh Tuyết với vai trò người dẫn truyện. Gil Lê hóa thành hoàng tử xứ Ba Tư tổ chức vũ hội tuyển phi. Minh Tuyết, Thảo Trang, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi, Mie trong tạo hình các công chúa xinh đẹp cùng chinh phục trái tim hoàng tử. Họ múa bụng, lắc hông trên nền nhạc điện tử.