Phương Thanh: 'Hạnh phúc khi kịp sửa nhà để mẹ đón Tết'

Phương Thanh nói có một năm tích cực hoạt động, tích góp sửa sang nhà phố ở TP HCM theo phong cách đồng quê để mẹ đón năm mới.

Gia đình Phương Thanh đón Tết đầu tiên trong căn nhà phố mới tại TP HCM sau gần một năm sửa chữa. Ca sĩ cho biết thiết kế nhà bếp rộng rãi hơn để có thể thường xuyên nấu nướng mỗi khi về nhà. Cô cũng xây thêm phòng studio tiện cho việc thu âm, thực hiện các sản phẩm nhạc. Ngôi nhà gần 200 m2 ở phường Phú Nhuận từ đây cũng nơi dùng để đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của ca sĩ.

"Mẹ tôi năm nay 90 tuổi rồi, sống ở thành phố nhưng lòng luôn nhớ ngày ở làng quê. Nhìn mẹ và con gái thoải mái trong không gian mới, tận hưởng cuộc sống, tôi thấy thật bình yên", Phương Thanh cho biết.

Phương Thanh cùng đội thợ dọn dẹp, trang trí nhà đón Tết Phương Thanh cùng đội thợ dọn dẹp, trang trí nhà đón năm mới. Video: Nhân vật cung cấp

* Phương Thanh trang trí nhà phong cách đồng quê

Theo ca sĩ, gia đình tạo động lực giúp cô cố gắng làm việc, sáng tạo trong nghề ca hát. Khi thấy tuổi mẹ ngày càng lớn, con gái trưởng thành, cô nhận ra giá trị tình thân, hướng về gia đình hơn trước.

Năm 2025, Phương Thanh hoạt động tích cực trong âm nhạc lẫn phim ảnh. Cô ra nhiều sản phẩm cá nhân như Mê cung 79, Mẹ thiên nhiên, kết hợp cùng Phan Đinh Tùng trong bản Thu cuối. Cô tham gia đóng phim với dự án điện ảnh Ba kể con nghe, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Ca sĩ Phương Thanh ở căn nhà mới sửa sang đón Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện Phương Thanh chọn lối sống nhẹ nhàng, bớt ồn ào, chỉ muốn yên bình bên người thân và làm công việc cô yêu thích. Mỗi ngày, nếu không đi diễn, nghệ sĩ thường thức dậy sớm đi chợ, chuẩn bị bữa trưa cho mẹ sau đó tập trung vào công việc hoặc đi thu âm. Cô cũng chú trọng tập gym để giữ sức khỏe để có thể ca hát dài lâu trên sân khấu.

Điều khiến cô yên tâm là con gái, tên thân mật là bé Gà, 21 tuổi, đã có thể tự lo cho bản thân. Ca sĩ nói không quá áp lực phải kiếm được nhiều tiền vì không còn nhu cầu ăn sang mặc đẹp. Thù lao đi hát, quay phim đủ cho cô trang trải cuộc sống. Niềm vui của cô là thấy người thân khỏe mạnh, con gái ngoan ngoãn.

Phương Thanh chụp bộ ảnh trong không gian đón Tết ở nhà riêng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Thanh sinh ra ở Thanh Hóa, nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Cô chuyên về dòng nhạc pop - rock, gắn nhiều bản hit như Khi giấc mơ về (Đức Trí), Giã từ dĩ vãng (Nguyễn Đức Trung), Trống vắng (Quốc Hùng). Cô còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Nụ hôn thần chết, Hot boy nổi loạn. Ca sĩ làm mẹ đơn thân, có con gái 21 tuổi, hiện sống cùng mẹ.

Hoàng Dung