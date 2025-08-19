'Phường Sài Gòn là thủ phủ tài chính, dịch vụ cao cấp của TP HCM'

Phường Sài Gòn là lõi trung tâm, kế thừa lịch sử 327 năm của vùng đất, được định vị là thủ phủ tài chính, dịch vụ thương mại cao cấp của TP HCM, theo ông Nguyễn Văn Được.

"Thành phố phát triển theo 3 hành lang, 5 trụ cột gồm công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch; trung tâm tài chính quốc tế; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục và y tế. Phường Sài Gòn có nhiều lợi thế để thực hiện các mục tiêu này", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nói tại Đại hội Đảng lần thứ nhất của phường Sài Gòn, sáng 19/8.

Phường Sài Gòn được thành lập ngày 1/7, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Bến Nghé với một phần của phường Đa Kao và phường Nguyễn Thái Bình, diện tích 3,04 km2, dân số trên 47.000 người.

Đây là vùng lõi trung tâm của TP HCM, với nhiều tuyến đường biểu tượng: như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Hàm Nghi và các công trình kiến trúc lịch sử tiêu biểu như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Nhà hát thành phố, gắn liền với lịch sử phát triển trăm năm của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Đại hội Đảng phường Sài Gòn, sáng 19/8. Ảnh: An Phương

Về kinh tế, phường là vùng lõi của trung tâm thành phố và là cứ điểm của hệ thống các cơ quan hành chính của thành phố, tập trung nhiều loại hình kinh doanh như: thương mại, dịch vụ, tài chính, logistics và du lịch cao cấp, với gần 10.000 doanh nghiệp và khoảng 4.000 hộ kinh doanh. Đây cũng là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất cho thành phố, thu nhập bình quân đầu người cũng đứng đầu.

Theo ông Được, TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đạt top 100 thành phố đáng sống trên thế giới, trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, các phường, xã, đặc khu cùng nỗ lực, trong đó phường Sài Gòn giữ vai trò quan trọng.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng TP HCM sẽ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế với diện tích gần 800 ha, trong đó có phần diện tích tại phường Sài Gòn là 146 ha, còn lại thuộc phường Bến Thành và Thủ Thiêm. Lợi thế hiện nay, phường Sài Gòn đã trung tâm tài chính hiện hữu với các hoạt động ngoại hối, giao dịch số, tài chính, logistics sôi nổi.

Trong nhiệm kỳ tới, Sài Gòn được định vị giữ vai trò là thủ phủ tài chính và dịch vụ thương mại cao cấp của thành phố, khai thác lợi thế vị trí trung tâm, môi trường đầu tư thuận lợi và các giá trị đặc trưng. Phường sẽ là nơi thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn tài chính, ngân hàng, khách sạn và dịch vụ cao cấp trong và ngoài nước. Do đó, địa phương phải tạo điều kiện và có giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ đi kèm.

Một góc khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

"Phường Sài Gòn là một tế bào đặc biệt trong định hướng phát triển siêu đô thị quốc tế của TP HCM", ông Được nói. Ngoài ra, phường Sài Gòn cũng có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, là nơi tề tựu nhiều chuyên gia đến sinh sống và làm việc. Địa phương cần quan tâm phát huy lợi thế này để đóng góp vào mục tiêu phát triển.

Tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư phường Sài Gòn, cho biết nhiệm kỳ tới, phường đặt mục tiêu phát triển kinh tế theo định hướng thương mại, du lịch, dịch vụ cao cấp, tài chính quốc tế, gắn với lợi thế vị trí trung tâm, môi trường đầu tư thuận lợi và các giá trị đặc trưng.

Phường định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ của TP HCM, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn tài chính, ngân hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp trong và ngoài nước đến đặt trụ sở, văn phòng đại diện.

Theo ông Phát, để thu hút các chuyên gia tài chính sinh sống và làm việc, cần có giải pháp để phát triển các trung tâm thương mại miễn thuế, hoàn thuế và dịch vụ giáo dục, y tế cao cấp hỗ trợ. Ngoài ra, quy trình cấp phép lao động cho các chuyên gia để thu hút nhân lực chất lượng cần đơn giản hoá hơn.

Lê Tuyết