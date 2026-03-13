Phương Quyên - á khôi Ngoại thương thi Miss World Vietnam

Cuộc thi đang bước vào giai đoạn sôi nổi với nhiều nội dung, giúp thí sinh bộc lộ bản thân. Hôm 11/3, Phương Quyên ghi tên vào top 15 Người đẹp bản lĩnh, kết quả sẽ công bố tại đêm chung kết.
Nhiều diễn đàn, chuyên trang nhan sắc đăng tải hồ sơ, các màn thi của Phương Quyên. Fan xếp cô trong nhóm "ngựa chiến" bởi hội tụ dung mạo, học thức, dự án nhân ái nổi bật - các tiêu chí Miss World Vietnam đề cao.
Cuộc thi đang bước vào giai đoạn sôi nổi với nhiều nội dung, giúp thí sinh bộc lộ bản thân. Hôm 11/3, Phương Quyên ghi tên vào top 15 Người đẹp bản lĩnh, kết quả sẽ công bố tại đêm chung kết.
Nhiều diễn đàn, chuyên trang nhan sắc đăng tải hồ sơ, các màn thi của Phương Quyên. Fan xếp cô trong nhóm "ngựa chiến" bởi hội tụ dung mạo, học thức, dự án nhân ái nổi bật - các tiêu chí Miss World Vietnam đề cao.
Phương Quyên thuyết trình chủ đề Vẻ đẹp của Việt Nam hút hàng chục nghìn lượt xem trên TikTok.
Cô sinh năm 2003, quê Hải Phòng, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 80-62-95 cm. Người đẹp từng là học sinh chuyên Tin của THPT chuyên Trần Phú.
Cô sinh năm 2003, quê Hải Phòng, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 80-62-95 cm. Người đẹp từng là học sinh chuyên Tin của THPT chuyên Trần Phú.
Vẻ ngọt ngào của Phương Quyên trong bộ ảnh do ban tổ chức thực hiện sau vòng sơ khảo hồi cuối năm 2025.
Vẻ ngọt ngào của Phương Quyên trong bộ ảnh do ban tổ chức thực hiện sau vòng sơ khảo hồi cuối năm 2025.
Người đẹp gây chú ý với nụ cười sáng, tự nhiên.
Người đẹp gây chú ý với nụ cười sáng, tự nhiên.
Phương Quyên tại hậu trường chụp ảnh thời trang và hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi.
Lê Phương Quyên tốt nghiệp loại giỏi chương trình chất lượng cao, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương với điểm GPA là 3.55/4.
Cô giành giải á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023. Hồi cấp ba, cô đoạt danh hiệu học sinh giỏi, huy chương tại các kỳ thi. Tương lai, người đẹp muốn học lên bậc thạc sĩ.
Lê Phương Quyên tốt nghiệp loại giỏi chương trình chất lượng cao, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương với điểm GPA là 3.55/4.
Cô giành giải á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023. Hồi cấp ba, cô đoạt danh hiệu học sinh giỏi, huy chương tại các kỳ thi. Tương lai, người đẹp muốn học lên bậc thạc sĩ.
Thời sinh viên, cô làm Phó Chủ tịch câu lạc bộ MC - Thời trang, Phó Bí thư chi đoàn, Đại sứ truyền thông cho nhiều chương trình tình nguyện. Phương Quyên nói: "Qua các hoạt động, tôi năng động, trưởng thành hơn".
Thời sinh viên, cô làm Phó Chủ tịch câu lạc bộ MC - Thời trang, Phó Bí thư chi đoàn, Đại sứ truyền thông cho nhiều chương trình tình nguyện. Phương Quyên nói: "Qua các hoạt động, tôi năng động, trưởng thành hơn".
Đăng ký thi Miss World Vietnam, Phương Quyên muốn học hỏi kinh nghiệm, lan tỏa giá trị nhân ái. Những năm qua, cô sáng lập dự án Sắc hồng vùng cao, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ nữ sinh vùng khó khăn.
Cô nói: "Với tôi, một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng có thể giúp các em thêm tự tin, trân trọng bản thân nhiều hơn. Hoạt động của tôi không chỉ trao kiến thức mà còn thể hiện sự đồng cảm, đề cao sự bình đẳng".
Trong hồ sơ gửi ban tổ chức, Phương Quyên còn cho biết đã đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Đăng ký thi Miss World Vietnam, Phương Quyên muốn học hỏi kinh nghiệm, lan tỏa giá trị nhân ái. Những năm qua, cô sáng lập dự án Sắc hồng vùng cao, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ nữ sinh vùng khó khăn.
Cô nói: "Với tôi, một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng có thể giúp các em thêm tự tin, trân trọng bản thân nhiều hơn. Hoạt động của tôi không chỉ trao kiến thức mà còn thể hiện sự đồng cảm, đề cao sự bình đẳng".
Trong hồ sơ gửi ban tổ chức, Phương Quyên còn cho biết đã đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Phương Quyên giới thiệu bản thân, quê hương Hải Phòng trong video thuộc phần thi Người đẹp Truyền thông.
Ở vòng tuyển chọn, cô gây ấn tượng với giám khảo về khả năng nói tiếng Anh. Phương Quyên còn tự tin thể hiện giọng hát qua nhạc phẩm Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Trịnh Công Sơn).
Ở vòng tuyển chọn, cô gây ấn tượng với giám khảo về khả năng nói tiếng Anh. Phương Quyên còn tự tin thể hiện giọng hát qua nhạc phẩm Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Trịnh Công Sơn).
Thí sinh trong phần thi Người đẹp thời trang.
Phương Quyên tham gia Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12.
Tại vòng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất đang diễn ra, Phương Quyên nằm trong nhóm nhận điểm số cao. Nếu chiến thắng, cô sẽ giành vé vào top 6.
Tại vòng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất đang diễn ra, Phương Quyên nằm trong nhóm nhận điểm số cao. Nếu chiến thắng, cô sẽ giành vé vào top 6.
Mặt mộc và gu mặc đơn giản của người đẹp ở đời thường.
Mặt mộc và gu mặc đơn giản của người đẹp ở đời thường.
Sau khi tập trung cho giai đoạn hai của cuộc thi, top 48 sẽ tham gia các phần thi phụ trước khi bước vào chung kết, ngày 29/3 ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ giành quyền tham gia Miss World lần thứ 74.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Hoa hậu Thế giới. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
