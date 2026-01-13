Phương pháp rèn tiếng Anh của học sinh 10 tuổi đạt 8.0 IELTS

Trần Đình Hoàng Phúc (10 tuổi, TP HCM) học theo phương pháp Linearthinking, kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ, đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu.

Hoàng Phúc đạt điểm Reading (đọc), Listening (nghe) và Speaking (nói) là 8.5, riêng phần Writing (viết) đạt 7.0. Gia đình cho biết Hoàng Phúc học lớp 1 tới hết lớp 4 tại Trường tiểu học An Bình (TP Thủ Đức cũ), trước khi chuyển sang học lớp 5 tại một trường ngoài công lập.

Bé Trần Đình Hoàng Phúc (10 tuổi) đạt 8.0 IELTS. Ảnh: NVCC

Hoàng Phúc chia sẻ, kết quả IELTS đến từ đam mê lớn việc học tiếng Anh. Từ khoảng 3 tuổi, em đã tự tìm hiểu ngôn ngữ này và sau đó học kèm với một cô giáo. Ở nhà, em luôn cố gắng đọc sách truyện, sách khoa học, xem TV, Youtube... bằng tiếng Anh. Song song đó, gia đình cũng tạo điều kiện để em tham gia các kỳ thi toán, khoa học quốc tế để có cơ hội cải thiện kỹ năng mềm lẫn vốn ngoại ngữ.

Lớp ba, Hoàng Phúc được cho đi học một vài trung tâm theo chương trình Cambrigde và lần lượt chinh phục các chứng chỉ Flyers, KET, PET, FCE... Vì vậy, em muốn chinh phục chứng chỉ IELTS vì độ khó cao. Hoàng Phúc là người thuyết phục cha mẹ cho mình đi học IELTS.

Anh Hoàng Hưng, phụ huynh của Hoàng Phúc, cho biết gia đình tìm hiểu kỹ nhiều nơi và quyết định cho em đi học theo phương pháp Linearthinking ở DOL English từ tháng 8/2025. Anh Hoàng Hưng chia sẻ nhờ phương pháp này, Phúc đi học IELTS không áp lực, trái lại luôn háo hức dù nhiều người cho rằng chứng chỉ này khá học thuật và cần nhiều kiến thức hàn lâm lẫn vốn sống.

Phương pháp Linearthinking giúp em nhận diện nhanh cấu trúc đề thi, hiểu rõ yêu cầu của từng phần. Nhờ vậy, các kỹ năng được cải thiện, trong khi thời gian học vẫn đảm bảo để em vui chơi và tham gia các hoạt động khác.

Theo DOL English, Linearthinking là hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy được thiết kế riêng cho người Việt, kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ trong quá trình học ngoại ngữ. Phương pháp được đội ngũ sáng lập DOL English (nhóm cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM) nghiên cứu và phát triển từ năm 2008. Phương pháp này đang áp dụng tại Học viện tiếng Anh tư duy DOL IELTS Đình Lực.

Lớp học tiếng Anh IELTS Junior dành cho học sinh tại DOL English . Anh: DOL English

Linearthinking giúp người học xác định nhanh ý chính trong bài đọc, nghe và nói, đồng thời hệ thống hóa kiến thức để xử lý đề thi hiệu quả. Phương pháp này hướng đến việc hình thành tư duy ngôn ngữ chủ động thay vì học thuộc lòng hay ghi chép từ vựng thủ công.

Thạc sĩ Trần Anh Khoa (DOL English), đạt 9.0 IELTS, cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) cho biết phương pháp Linearthinking phù hợp cho nhiều độ tuổi. Với học sinh tiểu học và THCS, Linearthinking giúp xây dựng nền tảng ngôn ngữ từ phát âm chuẩn (theo bảng IPA) đến kỹ năng đọc hiểu và viết. Với học sinh trình độ cao hơn, phương pháp tập trung phát triển tư duy phản xạ và phân tích, hướng đến mục tiêu điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Đại diện DOL English cho biết hiện trung tâm có ba giáo viên đạt 9.0 IELTS và hàng trăm học viên đạt điểm từ 8.0 đến 8.5, là kết quả ghi nhận từ việc áp dụng phương pháp Linearthinking trong đào tạo.

