Phương pháp Microactive Learning luyện IELTS của IE&Co

Trung tâm IELTS IE&Co ứng dụng phương pháp đào tạo Micro-active Learning với 5 bước, hướng tới củng cố nền tảng, mở rộng tư duy và sáng tạo ngôn ngữ.

Phương pháp này được áp dụng qua 5 bước. Với bước đầu tiên - Bắt đầu nhỏ, thầy cô tập trung tối ưu hóa năng lực từ vựng, ngữ pháp và phát âm của học viên. Sau đó, ở bước Tư duy mở, học viên ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã có kết hợp với tình huống thực tế để phát triển tư duy ngôn ngữ.

Bước ba là Đánh giá. Lúc này, giáo viên sẽ giúp người học chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng để bắt đầu sang bước Tương tác, thời điểm thực hành nói, viết theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Cuối cùng, trung tâm dạy Sáng tạo ngôn ngữ giúp học viên chuyển hóa từ mắt nhìn tài liệu sang tai để nghe hiểu, kỹ năng nói và viết thành thạo. Theo thống kê của trung tâm, nhiều học viên thi đạt 7.0 IELTS kỹ năng nói và viết.

Trong bối cảnh nhu cầu học IELTS ngày càng tăng, IE&Co lựa chọn phương pháp đào tạo Micro-active Learning để đảm bảo tiến độ và hiệu quả sau mỗi buổi học. Các lớp học tại IE&Co được tổ chức theo hình thức lớp học đảo ngược, tức học viên chuẩn bị phần từ vựng, ngữ pháp và phát âm ở nhà trước khi lên lớp. Trong đó, các bạn thực hiện hai bước đầu ở nhà và tập trung vào tương tác ở trên lớp, hoạt động chiếm đến 80% thời lượng.

Đại diện IE&Co khẳng định, Micro-active Learning hiệu quả với học viên đã lớn, từ lớp 7 trở lên và đã có kiến thức, kỹ năng cơ bản. Sau hai năm học tại trung tâm, các em có thể đạt điểm đầu ra trên 6.5, có thể học tập tại các trường top đầu trong và ngoài nước.

Học viên học xong mỗi hai giờ trên lớp sẽ làm bài tập hai giờ ở nhà qua hệ thống lớp học trực tuyến của IE&Co. Qua đó, cha mẹ và học viên có thể thấy kết quả sau mỗi buổi học, từ đó nắm được phần cần cải thiện, đảm bảo đầu ra.

Bảng báo cáo cá nhân hoá học tập của học viên theo học với Tiến sĩ Mai Văn Kết tại IE&Co. Ảnh: Chụp màn hình

"Phương pháp này hiệu quả khi học viên học trực tiếp tại trung tâm hoặc học qua Zoom, khi Zoom có chức năng chia phòng cho học viên tương tác rất nhanh chóng, tối ưu", đại diện IE&Co nói thêm.

Micro-active Learning do Tiến sĩ ngôn ngữ Anh Mai Văn Kết, người có gần 20 năm gắn bó với dạy tiếng Anh, thiết kế. Thầy cũng là giảng viên chính đào tạo các nhiều thế hệ học viên thi đạt 8.0 IELTS. Theo ông, phương pháp này tối ưu hóa kiến thức ngữ pháp, từ vựng và phát âm các học viên đã học trên lớp. Nhiệm vụ chính của IE&Co là tối ưu hóa các kiến thức này để thúc đẩy sự tương tác cho học viên đạt điểm theo nguyện vọng và giỏi tiếng Anh.

Tiến sĩ Mai Văn Kết, Giám đốc IE&Co, người thiết kế Micro-active Learning. Ảnh: IE&Co

Ngày 4/9, Công ty Cổ phần Giáo dục IE&Co đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 568098, đánh dấu cột mốc pháp lý quan trọng trong hành trình phát triển của đơn vị. Theo đó, nhãn hiệu "IE&Co" cùng khẩu hiệu "Secure your success" được bảo hộ tổng thể, áp dụng cho nhóm dịch vụ giáo dục, hướng dẫn, giảng dạy, huấn luyện và đào tạo từ xa.

"Đây là bước tiến quan trọng giúp bảo vệ hình ảnh thương hiệu IE&Co trong quá trình mở rộng quy mô và khẳng định uy tín trên thị trường đào tạo IELTS toàn quốc. Việc được bảo hộ thương hiệu không chỉ là một dấu mốc pháp lý, mà còn là lời khẳng định về chất lượng, uy tín và định hướng phát triển bền vững của IE&Co trên bản đồ giáo dục Việt Nam", Tiến sĩ Mai Văn Kết chia sẻ.

Hiện, IE&Co đẩy mạnh phục vụ học viên IELTS trực tuyến trên toàn quốc, đầu tư vào đội ngũ giáo viên có chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên, ứng dụng AI vào lớp học cùng hệ thống đánh giá năng lực học viên theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thiên Minh