Phương pháp Linearthinking đón đầu xu thế dạy học bằng tiếng Anh

Hệ phương pháp Linearthinking cung cấp cho giáo viên tiếng Anh một "bộ khung" logic để thiết kế bài giảng, giúp người dạy truyền đạt cách tư duy thay vì chỉ dạy cái cần nhớ.

Hệ phương pháp Linearthinking đang được phát triển tại DOL English - hệ thống đào tạo IELTS, SAT và IELTS Junior - đã được đăng ký Sở hữu trí tuệ giúp học tiếng Anh một cách tư duy, bản chất. Linearthinking trang bị cho giáo viên một phương pháp luận để họ có thể tự tin và chủ động hơn trong việc giảng dạy, từ đó tạo ra sự thay đổi đồng bộ và bền vững.

Một lớp IELTS Junior dành cho trẻ tiểu học tại DOL English. Ảnh: DOL English

Thông tin được chia sẻ trong buổi giao lưu "Đón đầu xu thế dạy học bằng tiếng Anh" với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, chiều 2/10 tại TP HCM. Chương trình được tổ chức trong bối cảnh "Đề án quốc gia từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" đang được lấy ý kiến và bàn thảo. Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến năm 2030, nước ta cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, gần 10.000 giáo viên tiếng Anh tiểu học, 200.000 giáo viên các môn có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh. Tại chương trình, nhiều câu hỏi được các giáo viên đặt ra là "làm sao để học tiếng Anh hiệu quả khi quá bận rộn?", "cách học tiếng Anh cho người lớn tuổi?", "giáo viên các môn bị mất gốc tiếng Anh phải học từ đâu?"...

Các chuyên gia từ DOL English, RAB Consulting tham gia buổi giao lưu "Đón đầu xu thế dạy học bằng tiếng Anh". Ảnh: Vinh San

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, IELTS 9.0 và hiện là giám đốc học thuật DOL English cho biết giáo viên không thể tối ưu hóa chất lượng giảng dạy nếu chỉ cung cấp các video bài giảng rời rạc. Cô cho biết DOL English đã "công nghệ hóa" Linearthinking thông qua hệ sinh thái học tập online (SuperLMS và dolenglish.vn). Hệ sinh thái trên không chỉ cung cấp kiến thức, mà cung cấp một lộ trình học theo tư duy được cá nhân hóa. Hệ thống này giúp các giáo viên ở vùng sâu vùng xa hay ở độ tuổi nào vẫn có thể tự tìm hiểu theo một con đường logic, được AI sửa lỗi và thực hành liên tục.

Nghiên cứu sinh Như Quỳnh cũng cho biết, dạy tiếng Anh cho độ tuổi mầm non rất thử thách bởi cần người thầy có cả chuyên môn ở mảng giáo dục mầm non lẫn mảng tiếng Anh. "Giáo viên cần chuyên môn mầm non để hiểu đặc điểm tâm sinh lý ở trẻ và điều chỉnh cách dạy, cần chuyên môn tiếng Anh để đảm bảo kiến thức dạy chuẩn xác, đặc biệt là phát âm vì trẻ mầm non rất nhạy bắt chước, kiến thức hoặc phát âm sai thì các em rất khó sửa sau này", nghiên cứu sinh Như Quỳnh chia sẻ.

Theo cô Như Quỳnh, bên cạnh việc đi học nâng cao thì giáo viên mầm non, tiểu học có thể tự tìm hiểu, hoàn thiện 4 kỹ năng tiếng Anh thông qua các nguồn tài liệu như trang Dolenglish.vn, kênh TeachingEnglish (Hội đồng Anh) - mục Early Years/Primary, kênh LearnEnglish Kids (Hội đồng Anh)... Những trang này được thiết kế cho trẻ em học tiếng Anh với nhiều trò chơi, bài hát, video, truyện và hoạt động tương tác phù hợp với trẻ mầm non, tiểu học.

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh là diễn giả chính trong buổi tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh Linearthinking do Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM) tổ chức tháng 4 vừa qua. Ảnh: DOL English

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu, giám đốc công ty RAB Consulting cho biết, trong trường mầm non ở Phần Lan, giáo viên phải là người lên giáo trình và cả dạy tiếng Anh nên giáo viên vừa có chuyên môn mầm non vừa phải giỏi ngoại ngữ. Trẻ em ở Phần Lan học tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động xuyên suốt trong trường chứ không phải qua một tiết học tiếng Anh nhất định. "Nghề giáo được xếp loại cao cấp tại Phần Lan. Giáo viên các cấp thường có bằng thạc sĩ và trình độ tiếng Anh lưu loát nên cơ hội để trẻ luyện tiếng Anh là rất nhiều và rất sớm", thạc sĩ Trần Xuân Diệu nói.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, IELTS 8.5 và là quản lý học thuật DOL English bổ sung rào cản lớn nhất của giáo viên không hẳn là thiếu kiến thức hoặc không có khả năng học tiếng Anh hay độ tuổi cao. Vấn đề là họ thiếu một hệ phương pháp luận có tính hệ thống để tiếp thu, truyền đạt kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả. Cô Ngọc Anh gợi ý tham khảo hệ phương pháp Linearthinking như một giải pháp giúp dạy và học tư duy hiệu quả rõ nét hơn.

Kim Kim