Phương pháp học tiếng Anh của các thủ khoa, á khoa đại học

Những người đạt IELTS 9.0 và thủ khoa, á khoa đại học cho biết tư duy hệ thống hóa, đơn giản hóa... của phương pháp Linearthinking giúp học nhanh, hiệu quả hơn.

Thông tin được các khách mời chia sẻ tại buổi giao lưu "Học đúng phương pháp để có một năm mới rực rỡ", tổ chức chiều 5/3 tại TP HCM. Họ gồm: nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, đạt 9.0 IELTS overall và từng tốt nghiệp á khoa sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm TP HCM; ThS. TESOL Trần Anh Khoa, tốt nghiệp á khoa ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và đạt IELTS 9.0 năm 2024; Trần Đức Tài là thủ khoa khối B duy nhất toàn quốc với điểm tuyệt đối 30/30, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y Dược TP HCM.

Theo nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, phương pháp học tập tốt là cần cô đọng kiến thức hiệu quả. Cách này đã được chị áp dụng từ lớp 6. Mỗi năm học, chị sử dụng một cuốn sổ ghi lại ngắn gọn kiến thức nền tảng của những môn học chính, nhờ đó có thể nhớ lâu hơn và không tốn nhiều thời gian để ôn, dò kiến thức.

Các khách mời buổi giao lưu theo thứ tự từ trái sang phải: NCS Hà Đặng Như Quỳnh, ThS Trần Anh Khoa và bạn Trần Đức Tài. Ảnh: Nhật Thịnh

Nhờ đó, dù là học sinh chuyên Văn, chị Như Quỳnh thi đậu cả khoa Tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm TP HCM (khối D) và ngành Khoa học máy tính Trường ĐH Bách khoa TP HCM (khối A1). Từ trải nghiệm của mình, Quỳnh nhận ra muốn thi cử tốt phải coi học tập là hành trình dài, cần xây dựng nền tảng vững chắc, học có tư duy và biết chọn lọc kiến thức để không bị "ngợp" trong biển thông tin.

Theo chị, thời gian học không quan trọng bằng phương pháp học. Hiện nhiều người chỉ học mẹo, luyện đề để "sống sót" qua các kỳ thi IELTS hay các kỳ thi tiếng Anh khác, nhưng cách này khó đạt kết quả cao. Muốn thành công, người học phải hình thành phương pháp học đúng và logic, với các tư duy như: chọn lọc để biết học cái gì trước, cái gì sau; hệ thống hóa giúp nhìn thấy mối liên hệ giữa các kiến thức.

"Ví dụ trong hệ phương pháp Linearthinking có một kỹ thuật là hệ thống hóa, nên tạo sơ đồ tư duy khi học để học nhanh hơn, ghi nhớ lâu hơn", chị chia sẻ.

Còn ThS. Trần Anh Khoa cho biết phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của anh là Simplify (đơn giản hóa) trong hệ phương pháp Linearthinking. Đây là cách tiếp cận giúp cải thiện nhanh, hiệu quả kỹ năng đọc.

Mặt khác, Trần Đức Tài cho rằng sức khỏe tốt cũng rất quan trọng để học tập hiệu quả. Dù có giai đoạn tập trung giải đề, anh vẫn cố gắng duy trì ăn uống, nghỉ ngơi và dành thời gian thư giãn để tránh kiệt sức. Ngành học khắc nghiệt nhưng Tài vẫn tham gia các hoạt động cộng đồng của khoa lẫn trường, đồng thời theo học IELTS ba buổi tối mỗi tuần tại DOL English. Anh cho rằng điều quan trọng là biết phân chia thời gian, sắp xếp ưu tiên và chọn đúng phương pháp học.

Theo Tài, Linearthinking là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhờ có lộ trình khoa học, bài bản. Người học có thể khai thác tiềm năng vốn có, áp dụng thường xuyên và chuẩn chỉnh, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian học mà vẫn đảm bảo chất lượng kiến thức và kết quả thi.

Linearthinking là một hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy, được phát triển bởi các cựu học sinh chuyên toán và chuyên văn Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP HCM) đồng thời là những người sáng lập DOL English. Phương pháp là sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên việc học tiếng Anh.

