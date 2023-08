Phương Nhi diện váy cưới đính hàng nghìn viên pha lê

Người đẹp thể hiện bộ sưu tập "Be Princess As You Are" của Kim Anh Lê, tung ngày 9/8. Nhà thiết kế chú trọng kỹ thuật đính kết, sử dụng hàng nghìn viên đá swarovski, thạch anh, có kích cỡ 3-8 mm, tạo độ bắt sáng.