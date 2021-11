Phương Nga đón tuổi mới bên bạn trai

Sau bốn năm yêu, người đẹp thấy trưởng thành, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. "Tôi là người nhanh, đoảng, Bình An lại trầm tư, kỹ lưỡng. Mỗi lần xảy ra tranh cãi, tôi chỉ nhìn thấy kết quả trước mắt trong khi An chậm rãi, suy nghĩ theo hướng lâu dài. Nhờ An, tôi học cách nhìn rộng, toàn diện hơn mọi vấn đề trong cuộc sống", cô nói. Cả hai quen nhau trước khi khi cô thi Hoa hậu Việt Nam 2018, công khai tình cảm Valentine năm 2019.