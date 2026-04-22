Phương Nam Panel nâng chuẩn sản phẩm, hướng ra thị trường quốc tế

Phương Nam Panel đẩy mạnh đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô và từng bước tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự phát triển của các công trình công nghiệp và nhà ở hiện đại đặt yêu cầu cao về hiệu suất cùng tính bền vững của vật liệu xây dựng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa, nhiều doanh nghiệp trong nước chủ động tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. Phương Nam Panel là một trong những đơn vị theo đuổi chiến lược này, với trọng tâm là chất lượng và lợi ích dài hạn cho khách hàng.

Dự án nhà máy LG tại Hải Phòng sử dụng giải pháp sandwich panel của Phương Nam Panel. Ảnh: Phương Nam Panel

Doanh nghiệp phát triển hệ thống sản xuất tập trung vào các giải pháp panel cách nhiệt, với ba nhà máy đặt tại cả miền Bắc và miền Nam. Cách bố trí này giúp tối ưu logistics, chủ động nguồn cung và rút ngắn thời gian giao hàng.

Song song, hệ thống dây chuyền được đầu tư đồng bộ nhằm duy trì sự ổn định về chất lượng. Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, việc kiểm soát quy trình sản xuất, nâng cấp công nghệ và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế trở thành yếu tố then chốt để mở rộng thị trường.

Công nghệ hiện đại tạo nền tảng chất lượng

Trong lĩnh vực panel cách nhiệt, công nghệ đóng vai trò trực tiếp đến độ đồng đều của lõi vật liệu, khả năng cách nhiệt và độ bền của sản phẩm. Phương Nam Panel đầu tư dây chuyền Hennecke (Đức) - công nghệ được sử dụng rộng rãi trong ngành panel toàn cầu.

Việc ứng dụng hệ thống này cho phép kiểm soát các thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất, giúp sản phẩm đạt độ ổn định và tính đồng nhất cao hơn.

Dòng sản phẩm Procy Ultra nổi bật với hệ số truyền nhiệt cực thấp 0.017-0.019 W/ m.k. Ảnh: Phương Nam Panel

Quy mô sản xuất đáp ứng các dự án lớn

Bên cạnh công nghệ, quy mô sản xuất là điều kiện quan trọng để tham gia các dự án công nghiệp yêu cầu tiến độ và khối lượng lớn. Hệ thống ba nhà máy giúp doanh nghiệp duy trì nguồn cung ổn định trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết năng lực cung ứng đạt khoảng 10 triệu m2 panel mỗi năm, phục vụ đa dạng công trình từ nhà máy, kho lạnh đến trung tâm logistics. Một số dự án có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam đã sử dụng giải pháp panel nội địa, cho thấy xu hướng lựa chọn vật liệu đạt chuẩn quốc tế ngay trong nước.

Hướng tới vật liệu xanh và thị trường toàn cầu

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp định hướng phát triển các dòng sản phẩm chuyên biệt theo từng loại công trình, đồng thời tăng cường nghiên cứu vật liệu xanh nhằm đáp ứng xu hướng xây dựng bền vững.

Hệ thống nhà máy hiện đại giúp Phương Nam Panel đảm bảo năng lực sản xuất quy mô lớn. Ảnh: Phương Nam Panel

Theo đại diện doanh nghiệp, ngành xây dựng đang chuyển dịch theo hướng tiêu chuẩn hóa và thân thiện môi trường, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp đầu tư sớm vào công nghệ và chất lượng. Với định hướng này, Phương Nam Panel đặt mục tiêu củng cố vị thế trong nước và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nghiệp lấy thông điệp "Chuẩn toàn cầu - Chạm tương lai" làm cam kết cho chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới tăng trưởng bền vững và mở rộng thị trường quốc tế.

Song Anh