Phường Mỹ Ngãi tăng tốc phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư

Đồng ThápPhường Mỹ Ngãi đặt trọng tâm phát triển hạ tầng, hút đầu tư, mở rộng không gian đô thị theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp.

Phường Mỹ Ngãi trên cơ sở sáp nhập phường Mỹ Ngãi, xã Mỹ Tân (TP Cao Lãnh) và xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh) có diện tích tự nhiên 49 km2, dân số hơn 50.000 người.

Phường mới có lợi thế khu công nghiệp, bên cạnh nhiều dư địa phát triển nông nghiệp đô thị xanh, du lịch sinh thái. Toàn phường hiện có 177 doanh nghiệp và 708 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong khi khu công nghiệp Trần Quốc Toản rộng 56 ha, đã lấp đầy đến 99%.

Về nông nghiệp, phường xây dựng thành công 36 mã vùng trồng, diện tích hơn 2.2000 ha, có thể truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Địa phương có 4 hội quán, hơn 20 tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động mạnh, từ đó xây dựng 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Về du lịch cộng đồng, phường có hai điểm đến đặc biệt hút du khách là Chợ phiên Xóm Rẫy và vườn nho Phước Điền.

Ông Võ Phan Thành Minh, Bí thư phường Mỹ Ngãi, cho biết nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, công tác chuyển đổi số được triển khai trên cả ba trụ cột, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mô hình chính quyền hai cấp tiếp tục được kiện toàn, phát huy hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Theo Bí thư phường, sau khi sáp nhập Mỹ Ngãi có nhiều điều kiện phát triển về kinh tế - xã hội, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, không gian đô thị mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đặc biệt khi hoàn thành tuyến đường tránh Quốc lộ 30, sẽ mở ra cơ hội phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Hiện phường triển khai dự án cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phường Mỹ Ngãi rộng 48 ha, khu đô thị Mỹ Tân, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường nội ô, đầu tư khu dân cư, chỉnh trang đô thị. Riêng về hạ tầng đô thị và giao thông, phường tập trung vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ dài 146 km...

Để thu hút đầu tư, địa phương cam kết "đồng hành và hỗ trợ" doanh nghiệp, chủ động, quyết liệt đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ doanh nghiệp. Bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp sẽ hình thành tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Về du lịch, Mỹ Ngãi định hướng đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch và chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và du khách. Phường tiếp tục khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch và kết nối các tour du lịch nông thôn, phát triển hệ thống sản phẩm có tính liên kết cao như: Sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với sản phẩm OCOP; du lịch văn hóa lịch sử đình làng kết hợp lễ hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra là tạo đột phá từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành động lực tăng trưởng mới. Trong đó, phường tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên xây dựng chính quyền kiến tạo, theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. Các không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chú trọng xây dựng, phát triển; phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, tổ thanh niên chuyển đổi số, tổ bình dân học vụ số...

Ông Võ Phan Thành Minh, Bí thư phường Mỹ Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Tài

Ngày 19/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mỹ Ngãi, lần thứ nhất, ông Trần Thanh Nguyên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, đề nghị địa phương chú trọng phát triển kinh tế đa ngành, lấy thương mại, dịch vụ làm trọng tâm, xây dựng là động lực, nông nghiệp sinh thái là nền tảng, khuyến khích khởi nghiệp, thu hút đầu tư.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người. Ông Võ Phan Thành Minh được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường.

Ngọc Tài