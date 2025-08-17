Phương Mỹ Chi tỏa sáng ở chung kết 'Em xinh'

Tám trong số 16 tiết mục vòng chung kết, lên sóng tối 16/8, gây chú ý với khán giả. Phương Mỹ Chi mang đến năng lượng tươi trẻ qua phần trình diễn Ếch ngồi đáy giếng, kết hợp màu sắc văn hóa dân gian với hiện đại.

Ca khúc biến tấu từ bài hát thiếu nhi quen thuộc Chú ếch con (Phan Nhân sáng tác) với những câu như: "Em là con ếch con. Có hai là hai mắt tròn", cùng đó lồng ghép thông điệp tự hào là người Việt Nam.

Lần đầu tiên, Phương Mỹ Chi thể hiện khả năng chơi guitar điện. Sân khấu được thiết kế như một bảo tàng kỷ niệm gồm những món đồ gắn với chặng đường âm nhạc của cô như tà áo bà ba, đĩa CD, con cò, micro.