Phương Mỹ Chi tỏa sáng ở chung kết 'Em xinh'

Tám trong số 16 tiết mục vòng chung kết, lên sóng tối 16/8, gây chú ý với khán giả. Phương Mỹ Chi mang đến năng lượng tươi trẻ qua phần trình diễn Ếch ngồi đáy giếng, kết hợp màu sắc văn hóa dân gian với hiện đại.
Ca khúc biến tấu từ bài hát thiếu nhi quen thuộc Chú ếch con (Phan Nhân sáng tác) với những câu như: "Em là con ếch con. Có hai là hai mắt tròn", cùng đó lồng ghép thông điệp tự hào là người Việt Nam.
Lần đầu tiên, Phương Mỹ Chi thể hiện khả năng chơi guitar điện. Sân khấu được thiết kế như một bảo tàng kỷ niệm gồm những món đồ gắn với chặng đường âm nhạc của cô như tà áo bà ba, đĩa CD, con cò, micro.
Trích tiết mục Ếch ngồi đáy giếng của Phương Mỹ Chi.
Hằng Lamoon phát huy thế mạnh âm nhạc dân tộc với tiết mục Dương gian. Cô xuất hiện trong chiếc đầm có tà dài chục mét, phủ từ trên cao xuống, kết hợp nón quai thao. Sân khấu được thiết kế với hình ảnh mặt trăng và kiến trúc cổ điển. Cô thể hiện các điệu múa, vũ đạo cùng 30 người khác.
Nhìn lại cơ hội tham gia sân chơi âm nhạc lớn, Lamoon nói biết ơn, vui vì được nhiều khán giả biết đến. Cô nói trang Instagram cá nhân trước đây chỉ có 200 người theo dõi, giờ tăng hơn 150.000 người.
Màn dự thi chung kết của Lamoon.
Cô là "tân binh" của làng nhạc, tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, 22 tuổi. Lamoon từng vào top 6 Vietnam Idol 2023, từng khiến giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn khen có chất giọng nghe dễ chịu. Hồi tháng 4, cô đóng vai Út Khờ trong phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
52Hz kể câu chuyện cổ tích buồn qua Trời sao - ca khúc mang giai điệu tựa câu chuyện Disney, kết hợp phong cách indie cô đang theo đuổi. Mở đầu, 52Hz vừa chơi guitar vừa hát như một cuộc trò chuyện thân mật. Sân khấu được thiết kế với tông màu xanh, trắng chủ đạo trên nền các vì sao lung linh. Các vũ công múa đương đại tạo nên không gian mơ màng, kết hợp màn khiêu vũ đôi giữa 52Hz và bạn diễn.
Ca sĩ mời nghệ sĩ violin Bùi Khang Duy và piano Đoàn Minh Vũ - anh trai của cô - lên sân khấu cùng. Tiết mục khép lại với màn thả pháo giấy xuống tạo hiệu ứng thị giác.
52Hz nói dành món quà âm nhạc tặng cho ông đã khuất - người mất vào ngày cô được cầu hôn. Đoàn Minh Vũ nói tự hào khi thấy em gái trình diễn. Cô bày tỏ lại tình cảm: "Chưa bao giờ em nghe tiếng đàn của anh mà em không khóc".
Lâm Bảo Ngọc đóng vai cô gái có người bạn trai luôn trách móc, khiến cô tin rằng mình luôn sai, mất đi sự tự tin trong tiết mục Ái kỷ. Lâm Bảo Ngọc tổng hợp các thế mạnh trong bài thi gồm lên nốt cao, nhảy disco, kết hợp rap. Ca sĩ còn thực hiện các màn nhào lộn, tung người trên không nhằm tạo điểm nhấn cho bài thi.
Cô bật khóc sau khi hoàn thành bài dự thi vì tự thấy "đã nỗ lực hết sức". Bố của Lâm Bảo Ngọc xúc động nói: "Ngọc đã thực hiện được lời hứa với tôi là học, học nữa, học mãi. Thời gian qua, Ngọc đã được học ở các chị, các bạn. Bố rất hãnh diện về con".
Bảo Anh diện trang phục xẻ sâu, xuyên thấu theo phong cách quyến rũ, hát Cô ấy không yêu anh. Cô mời rapper Phúc Du để tăng thêm điểm nhấn cho tiết mục. Ca sĩ gửi thông điệp: "Trong tình yêu, khi không còn phù hợp, người phụ nữ phải học cách đừng tồn tại trong cuộc đời của người kia nữa".
Khi giao lưu, Bảo Anh tự nhận đã bỏ quên bản thân quá lâu trước khi tham gia chương trình. Tại show, cô được truyền năng lượng tích cực, tìm lại cảm hứng trong cuộc sống lẫn công việc. Em gái Bảo Anh xúc động nói: "Thời gian dài vừa qua, em chưa thấy chị tự tin như thế này. Em muốn chị sẽ giữ mãi nụ cười".
Juky San mang đến tiết mục ballad Người đầu tiên với thông điệp khát khao về tình yêu vĩnh cửu. Khác với những tiết mục đầu tư hoành tráng về mặt sân khấu, Juky San chọn tập trung vào cảm xúc. Bài hát đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao với nhiều đoạn ngân phức tạp. Điểm nhấn của tiết mục là màn khiêu vũ của cô với dancer.
Cô nói xem show như một cuộc tập huấn đúng nghĩa - nơi tất cả kỹ năng được rèn luyện, trau dồi.
Hát Thao túng tâm lý, Maiquin mở đầu bằng màn solo guitar. Sau đó, âm nhạc thay đổi sang màu sắc sôi động của châu Phi và Mỹ Latin đan xen. Ca sĩ chơi trống Conga cùng một nghệ sĩ ngoại quốc trên sân khấu. Dàn vũ công gần 20 người liên tục dựng đội hình theo nhiều kiểu khác nhau, tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt. Đoạn kết mang nét hoang dã với tiếng hú đặc trưng.
Ca sĩ cho biết những năm qua cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi để cho khán giả thấy năng lực. Sau chương trình, cô tự thấy mình thay đổi tích cực, tự tin hơn.
Saabirose mang đến cho khán giả Lời thú tội với phong cách khác biệt so với những gì cô từng thể hiện. Từ rapper nổi loạn, cô chuyển sang màu sắc buồn, sâu lắng hơn. Saabirose muốn qua tiết mục cho khán giả thấy sự đa năng. Sau tiết mục, ca sĩ xúc động khi biết mẹ xuất hiện ở khán đài để xem và cổ vũ cô.
Tám tiết mục còn lại sẽ trình diễn tại chung kết 2, lên sóng ngày 23/8, gồm các thí sinh Tiên Tiên, Phương Ly, Pháo, Lyhan, Bích Phương, Miu Lê, Orange, Châu Bùi.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.
Từ 30 thí sinh, sau bốn vòng đấu, 16 gương mặt ghi tên vào vòng chung kết. Ban tổ chức công bố vòng bình chọn của khán giả sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 23/8, nhằm tìm ra quán quân, á quân và Best 5. Concert đầu tiên của chương trình sẽ diễn ra vào ngày 13/9 ở TP HCM.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp