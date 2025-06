Phương Mỹ Chi thi Sing! Asia

Phương Mỹ Chi muốn kể câu chuyện văn hóa Việt tại sân khấu quốc tế khi nhận lời tham gia chương trình "Sing! Asia".

Sáng 4/6, Phương Mỹ Chi xác nhận tham gia chương trình quy tụ những giọng ca trẻ triển vọng đến từ nhiều nước châu Á như: Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Malaysia. Cô cho biết lúc đầu phân vân vì lịch trình ghi hình gần như tiếp nối với chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi. Ca sĩ lo không đủ sức để làm trọn vẹn cả hai show. "Nếu không thử thì sẽ không biết khả năng của mình đến đâu. Đây là cơ hội hiếm để tôi được gặp gỡ, học hỏi từ nhiều nghệ sĩ quốc tế. Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân", cô nói.

Phương Mỹ Chi giới thiệu giọng hát tại "Sing! Asia" Phương Mỹ Chi hát "Bóng phù hoa" giới thiệu bản thân tại cuộc thi Sing! Asia. Video: Ban tổ chức cung cấp

Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 mong muốn được kể câu chuyện văn hóa thông qua những tiết mục âm nhạc. "Được hát ở một sân khấu lớn, trước khán giả quốc là niềm vinh dự. Tôi hy vọng khi mình cất giọng, mọi người sẽ cảm nhận được tinh thần Việt Nam trong đó", Phương Mỹ Chi cho biết.

Ca sĩ và êkíp chuẩn bị kỹ lưỡng về phần âm nhạc, lựa chọn bài hát phù hợp, kết hợp DTAP để phối lại các ca khúc với tiêu chuẩn quốc tế, vừa giữ nguyên tinh thần dân tộc. Phần trình diễn của cô cũng được trau chuốt về vũ đạo và phục trang.

Sing! Asia là cuộc thi âm nhạc diễn ra trên du thuyền kéo dài 30 ngày, do nền tảng iQiYi (Trung Quốc) tổ chức. Thành phần giám khảo gồm các nghệ sĩ tên tuổi ở châu Á như Đan Trường, Trương Lương Dĩnh, Vưu Trường Tịnh, Lâm Chí Dĩnh, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ. Chuyến tàu xuất phát từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Okinawa (Nhật Bản), ghé qua Vịnh Hạ Long (Việt Nam), Singapore, Malaysia, dừng chân tại Hong Kong.

32 giọng ca, nhóm nhạc trong khu vực châu Á sẽ trải qua các vòng Đối đầu, So tài, Định đoạt vinh quang, để tìm ra người chiến thắng.

Từ sau album Vũ trụ cò bay phát hành năm 2023 với loạt sản phẩm mang tinh thần dân gian đương đại, Phương Mỹ Chi kiên định với việc chọn lựa yếu tố văn hóa truyền thống làm trọng tâm. Vừa qua, cô nhận được huy hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024". Cô cũng là một trong những ca sĩ trẻ biểu diễn trong Đại lễ mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, 22 tuổi, quê TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Mỹ Chi nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 với ca khúc Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân). Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt. Cô còn tham gia diễn xuất qua các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Mùa hè 1999 (chưa phát hành), Nhà gia tiên (2025), web-drama Tiệm hoa dì ghẻ.

Phương Mỹ Chi trong tiết mục "AAA" cùng liên quân 2 Em xinh Phương Mỹ Chi ở giây thứ hai trong tiết mục "AAA" tại "Em xinh say hi", phát sóng hôm 31/5. Video: Ban tổ chức cung cấp.

Hoàng Dung