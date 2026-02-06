Phương Mỹ Chi: 'Nghệ sĩ cần được bảo vệ trên mạng xã hội'

Ở buổi gặp lãnh đạo TP HCM, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho rằng nghệ sĩ cần được bảo vệ trên mạng xã hội, giữ gìn hình ảnh trước công chúng.

Chiều 5/2, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP HCM - có cuộc gặp thân mật nhiều nghệ sĩ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Khi ông Trần Lưu Quang gợi mở nghệ sĩ nói lên "nỗi đau đáu" trong quá trình hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Phương Mỹ Chi nhắc lại việc từng bị làm giả hình ảnh và bị xúc phạm trên mạng xã hội. Điều này khiến cô tổn thương tâm lý, tổn thất doanh thu, ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo.

Phương Mỹ Chi nêu ý kiến với Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Tùng Trương

Năm 2023, một đoạn video có nội dung nhạy cảm gắn với hình ảnh giống Phương Mỹ Chi, bị phát tán trên mạng xã hội. Lúc đó, ca sĩ phản hồi thông tin này sai lệch và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Theo cô, đoạn video có dấu hiệu bị can thiệp bằng công nghệ, cụ thể là kỹ thuật xử lý hình ảnh deepfake. Ứng dụng này phổ biến trong ngành giải trí, giúp tạo hình khuôn mặt người nhờ trí tuệ nhân tạo. Ngoài Phương Mỹ Chi, nhiều nghệ sĩ từng lên tiếng bức xúc về việc hình ảnh, giọng nói bị làm giả, gắn với nhiều nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

Trước ý kiến, ông Trần Quang Lưu cho biết: "Tôi rất chia sẻ với Phương Mỹ Chi. Chúng tôi sẽ tính cách".

Bí thư TP HCM nhận định công nghệ quản lý trong nước hiện nay còn hạn chế, tuy nhiên, so với nhiều nước, Việt Nam quản lý mạng xã hội tương đối tốt. Ông tin mọi chuyện sẽ được kiểm soát hơn, để có cơ chế bảo vệ, ươm mầm những người cống hiến ở lĩnh vực văn hóa.

Phương Mỹ Chi: 'Nghệ sĩ cần được bảo vệ hình ảnh trên mạng xã hội' Toàn cảnh buổi gặp gỡ của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang với các đơn vị, doanh nghiệp, nghệ sĩ. Video: Công Khang

Ngoài lắng nghe tâm tư nghệ sĩ, lãnh đạo thành phố còn trao đổi với những người làm trong lĩnh vực như sân khấu, mỹ thuật, bảo tàng, sản xuất nội dung số. Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nêu ý kiến: "Việc cần thiết nhất là xây dựng thế hệ khán giả tương lai. Nếu không, sân khấu sẽ lụi tàn". Nghệ sĩ mong đưa bộ môn kịch nói đến với giảng đường, tạo thành một phong trào lan tỏa.

Đồng ý kiến với nghệ sĩ Hồng Vân, ông Phan Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang - nói trong hơn 5 năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao hàng năm đều có các chương trình Sân khấu học đường. Nhà hát Trần Hữu Trang là đơn vị nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này, giúp học sinh hiểu về giá trị lịch sử, đạo đức, truyền thống cách mạng qua các trích đoạn, tiếp cận ca từ, nghệ thuật cải lương. Tuy nhiên, suất diễn chưa đáp ứng được hết nhu cầu.

Bí thư Trần Quang Lưu cho rằng việc đưa nghệ thuật cải lương, kịch nói vào giảng đường là một giải pháp hay, đánh giá cao nỗ lực của các nghệ sĩ. Ông đề nghị Sở nâng cấp chương trình Sân khấu học đường, trước mắt sẽ thực hiện thí điểm ở phạm vi hẹp để đánh giá, sau đó sẽ vận động thêm các doanh nghiệp (xã hội hóa) tham gia.

"Nhà nước sẽ rót ngân sách nhiều hơn để làm cho chương trình 'nổi đình nổi đám' hơn", ông Trần Lưu Quang nói. Ông đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và các cơ quan ban ngành "có thái độ ứng xử công bằng với tất cả doanh nghiệp và không có trở ngại nào về thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động văn hóa trên địa bàn".

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Trương

Buổi gặp gỡ do Thành ủy TP HCM cùng Sở Văn hóa - Thể thao và các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức. Tham dự còn có Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM, Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM, Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển TP HCM.

Hoàng Dung