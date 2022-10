Phương Mỹ Chi, Juky San làm mới 'Mùa thu cho em'

Hai giọng ca trẻ tung MV sát thời điểm, mỗi người thể hiện ca khúc theo cách khác nhau. Mùa thu cho em do nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác năm 1968, lúc tròn 20 tuổi. Bài hát từng được nhiều nghệ sĩ gạo cội như Ngọc Lan, Họa Mi... thể hiện theo phong cách nhẹ nhàng, tình cảm.

Sản phẩm của Phương Mỹ Chi thuộc dự án Chi?, gồm năm MV, dự kiến phát hành trong một tháng. Giọng ca 19 tuổi xuất hiện với phong cách retro của thập niên 1960, 1970, bẽn lẽn bên người con trai thầm thương trộm nhớ. Cô hát, nhảy cùng vũ đoàn, tạo không khí rộn ràng.

Bản phối do DTAP thực hiện với thể loại pop, mang đến không gian âm nhạc gần gũi giới trẻ. Phương Mỹ Chi nói: "Tôi vốn yêu giá trị truyền thống. Với tôi, âm nhạc không có rào cản. Tôi muốn khoác tinh thần mới cho những nhạc phẩm xưa cũ, để khán giả ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể thưởng thức".

Juky San mang tình khúc của Ngô Thụy Miên kết hợp nhạc cổ điển. Sản phẩm mở đầu cho E.P Symphonies: Juky San No.22, gồm bốn ca khúc, chủ đề các mùa trong năm. Album lấy cảm hứng từ âm nhạc của Mozart, Chopin, Pachelbel.

MV "Mùa thu cho em" của Juky San MV "Mùa thu cho em" của Juky San, phát hành tối 27/10. Video: Youtube Juky San

Ở Mùa thu cho em, Juky San lồng ghép giai điệu quen thuộc của Nocturnes, Op. 9: No. 2 In E-flat Major, Andante của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức - Frédéric Chopin, ra đời năm 1831-1832. Cô nói: "Tôi nghe đi nghe lại các giai điệu của Chopin không biết bao nhiêu lần. Sự gắn bó về cảm xúc tạo nhiều cảm hứng cho tôi trong quá trình thực hiện. Tôi không dám nhận bản thân am hiểu nhạc cổ điển, cũng không cố chứng tỏ điều gì lớn lao. Tôi chỉ mong nếu sản phẩm được đón nhận, có thể góp phần đưa khán giả trẻ đến gần nhạc cổ điển hơn".