Phương Mỹ Chi bị nói 'bắt chước Jennie nhóm Blackpink'

Ca sĩ Phương Mỹ Chi xin lỗi khi tiết mục cô diễn tại Làn Sóng Xanh 2025 khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng nghệ sĩ Hàn Jennie.

Phương Mỹ Chi góp mặt trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 với bản mashup Bóng phù hoa - Ếch ngoài đáy giếng - hai ca khúc từng được cô lần lượt trình diễn thành công tại Sing! Asia 2025 và Em xinh say hi. Phương Mỹ Chi có màn biến hóa sôi động cùng vũ đoàn. Tiết mục nhận sự tán thưởng lớn từ người xem tại sân khấu.

Tiết mục "Bóng phù hoa - Ếch ngoài đáy giếng" Tiết mục "Bóng phù hoa - Ếch ngoài đáy giếng" của Phương Mỹ Chi trong sự kiện tối 30/1. Video: Tâm Giao

Tuy nhiên, sau chương trình, Phương Mỹ Chi vướng nghi vấn "đạo nhái" khi khán giả phát hiện tiết mục của cô giống Jennie nhóm Blackpink tại Melon Music Awards (MMA) 2025. Cụ thể, Phương Mỹ Chi mặc chiếc áo choàng voan đứng trên bục cao với những dải lụa buông xuống do các vũ công giữ bên dưới. Sau đó cô cởi áo choàng để lộ trang phục gợi cảm bên trong, nhảy cùng vũ đoàn. Trên mạng xã hội, khán giả nói Phương Mỹ Chi bắt chước Jennie từ dàn dựng nội dung đến tạo hình. Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ cho rằng ca sĩ chỉ trùng ý tưởng.

Tối 31/1, giọng ca Gen Z lên tiếng trên trang cá nhân, không đề cập chuyện đạo nhái nhưng nhận trách nhiệm về sự việc. Cô viết: "Với phần trình diễn đêm qua, dù là bất kỳ lý do gì, đã khiến khán giả có những nghi ngờ về tính độc bản của Phương Mỹ Chi, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các anh chị nghệ sĩ khác. Đây chắc chắn không phải là điều mà tôi hướng tới trên con đường làm rõ giá trị âm nhạc. Tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã mang đến trải nghiệm chưa trọn vẹn từ phần trình diễn".

Jennie biểu diễn tại MMA 2025 Ca sĩ Jennie biểu diễn tại lễ trao giải Melon Music Awards, tổ chức tại Seoul vào tháng 12/2025. Video: YouTube Number one Blink

Ngoài xin lỗi, Phương Mỹ Chi cũng cho biết với tinh thần tôn trọng khán giả và hành trình sáng tạo, cô cùng êkíp thống nhất không tiếp tục đăng tải thêm thông tin liên quan tiết mục trên các nền tảng. Cô không giải thích thêm về ý tưởng cho phần trình diễn ở Làn Sóng Xanh 2025. Ban tổ chức lễ trao giải không lên tiếng về sự việc.

Phương Mỹ Chi nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau khi đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt. Cô còn tham gia diễn xuất trong các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Nhà gia tiên (2025), web-drama Tiệm hoa dì ghẻ. Năm 2025, Phương Mỹ Chi đoạt hạng 3 cuộc thi Sing! Asia, quán quân Em xinh say hi, nhận giải Ca sĩ đột phá của Làn Sóng Xanh.

Hình ảnh Phương Mỹ Chi (phải) trong tiết mục ở Làn Sóng Xanh 2025 được cho là tương đồng ca sĩ Jennie tại Melon Music Awards (MMA) 2025.

Jennie sinh năm 1996, ra mắt cùng Rose, Lisa, Jisoo của nhóm Blackpink năm 2016. Giai đoạn đầu, cô được nhận định là người dẫn đầu phong cách thời trang của nhóm. Hiện người đẹp đắt show thời trang, dự sự kiện, chụp tạp chí, làm đại sứ của loạt thương hiệu xa xỉ. Cô cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với loạt hit Solo, You & Me, Mantra. Một năm qua, cô thành công với ca khúc like Jennie thuộc album đầu tay Ruby, nhận nhiều giải thưởng của Hàn Quốc.

Hoàng Dung