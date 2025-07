Phương Ly - ca sĩ đa màu sắc

Trải qua hơn 10 năm làm nghề, Phương Ly nhận lời tham gia show thực tế vì muốn có thêm trải nghiệm. Ca sĩ nói sẵn sàng học hỏi gen Z để hoàn thiện kỹ năng còn thiếu. "Qua chương trình, tôi tìm thấy nhiều sự tươi mới, thỏa sức sáng tạo", cô nói.

Phương Ly, 35 tuổi, là em ruột của ca sĩ Phương Linh. Cô nổi tiếng với ca khúc Mặt trời của em, phát hành năm 2017 cùng rapper JustaTee. Giọng ca Thanh Hóa từng được đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến cho ca khúc Thằng điên, phát hành năm 2019. Các sản phẩm âm nhạc thành công của cô còn có: Anh là ai, Missing you, Anh là ngoại lệ của em. Ngoài ca hát, Phương Ly làm mẫu ảnh, là gương mặt được một số thương hiệu yêu thích, trong đó có Chanel.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.