TP HCMNguyễn Hoàng Phương Linh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 - đặt mục tiêu cao nhất tại Miss Cosmo để tự khích lệ, tạo động lực.

Người đẹp nhận sash (dải băng đeo dành cho thí sinh) ngày 24/11. Sau 5 tháng chuẩn bị, Phương Linh cho biết sẵn sàng để bước vào sân chơi nhan sắc cùng 79 người đẹp khắp thế giới.

Hoa hậu Phương Linh: 'Tôi muốn đăng quang Miss Cosmo trên sân nhà' Phương Linh nói về mục tiêu đến với Miss Cosmo. Video: Tân Cao

Cô đặt mục tiêu cao nhất là giành vương miện. "Tôi tin khi theo đuổi giấc mơ lớn, bản thân sẽ luôn ý thức cần phải làm gì, quyết tâm nhiều hơn", cô nói.

Theo hoa hậu, năm nay số lượng thí sinh đông, nhiều ứng viên tiềm năng. Cô quan sát và học hỏi họ vì cho rằng "còn nhiều người giỏi và xuất sắc hơn mình". Phương Linh tự tin vào bản thân ở ba điểm: có nhân phẩm tốt, câu chuyện cá nhân, sẵn sàng hành động để chinh phục giám khảo.

Với lợi thế sân nhà, Phương Linh nói càng vững tin khi có khán giả ủng hộ. Cô muốn đóng vai trò như một đại sứ văn hóa, du lịch để giới thiệu đến bạn bè quốc tế tinh hoa truyền thống, sự thân thiện, hiếu khách của người Việt.

Phương Linh diện áo dài họa tiết rồng trong sự kiện ra mắt truyền thông, khán giả trước ngày tham gia cuộc thi. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tại sự kiện, Phương Linh giới thiệu trang phục cho phần Carnival Costume, lấy cảm hứng từ câu chuyện Cá chép hóa rồng, do nhà thiết kế trẻ Nguyễn Duy Hậu thực hiện. Thiết kế có cấu trúc nhiều lớp, kết hợp vảy rồng làm từ kim sa, đá và xốp, sau đó phun màu, phủ đá để tạo hiệu ứng khi trình diễn. Trang phục thể hiện tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn mình trong cuộc sống.

Phương Linh giới thiệu trang phục Carnival Costume tại Miss Cosmo 2025 Màn catwalk của Phương Linh trong trang phục Carnival. Video: Tân Cao

Nhiều tháng qua, Phương Linh tập luyện catwalk cùng người mẫu Võ Hoàng Yến, học thêm kỹ năng trả lời phỏng vấn, ứng xử, trang điểm, làm tóc cùng chuyên gia. Cô phát triển dự án cộng đồng Life2Life bằng cách phát hành cẩm nang, trong đó cung cấp đường dây nóng, mạng lưới, chuyên gia nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bạn trẻ gặp vấn đề sức khỏe tinh thần.

Hoa hậu Ngọc Châu - giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam - nhận xét Phương Linh tiến bộ sau quá trình rèn luyện. Hoa hậu Xuân Hạnh - top 5 Miss Cosmo 2024 - cho rằng Phương Linh hội tụ nhiều yếu tố mà cuộc thi hướng tới và đặt niềm tin đàn chị sẽ có kết quả như ý.

Phương Linh giới thiệu bản thân trong video gửi đến ban tổ chức Miss Cosmo Phương Linh giới thiệu bản thân và đất nước trong video gửi đến ban tổ chức. Video: Unimedia

Hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Hoàng Phương Linh, 26 tuổi, quê TP HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng là 87-65-91 cm, được khán giả nhận xét có gương mặt đẹp, nụ cười sáng. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với GPA 3.6/4.0, chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý chuỗi công nghệ thông tin. Ngoài ra, cô hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston. Từ cô gái làm văn phòng, sau khi đăng quang, cô xuất hiện trên thảm đỏ, sàn diễn, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng.

Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp thế giới. Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 tuổi, người Indonesia, đăng quang cuộc thi hồi tháng 10/2024.

Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon cho mùa hai, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt. Chung kết diễn ra ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, TP HCM vào ngày 20/12 với sức chứa khoảng 20.000 khán giả. AXN - kênh giải trí tổng hợp sẽ phát sóng toàn cầu chương trình.

Theo format công bố, giám khảo lần lượt chọn top 21 (trình diễn áo tắm), top 10 (dạ hội), top 5 (ứng xử). Hai thí sinh cuối cùng sẽ có thêm màn thuyết trình để chọn ra hoa hậu và phần thưởng 100.000 USD tiền mặt.

Sân chơi năm nay lần đầu đưa pickleball, golf vào phần thi Thể thao (Sports experience). Ban tổ chức duy trì các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP HCM. Ngoài ra còn các nội dung mang màu sắc giải trí kết hợp âm nhạc như Hello Cosmo from Vietnam, Best of Vietnam (Tinh hoa Việt Nam), Carnival costume (Trang phục lễ hội), Green summit (Hội nghị xanh).

Các giám khảo đã công bố gồm Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, người dẫn chương trình, nhà báo quốc tế Ali Aslan, doanh nhân kiêm nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu, George Chien - Chủ tịch kiêm CEO KC Global Media Entertainment.

Tân Cao