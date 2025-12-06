Phương Linh gặp khó khi diễn trang phục 'Cá chép hóa rồng'

Lâm ĐồngHoa hậu Phương Linh khó di chuyển khi diễn trang phục nặng giữa gió to tại Miss Cosmo 2025.

Người đẹp cùng hơn 70 thí sinh tham gia Carnival Show - hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế - World T.E.A Fest 2025, tối 5/12 ở Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt. Phương Linh catwalk với thiết kế The Rising Dragon của nhà thiết kế Nguyễn Duy Hậu.

Phương Linh gặp sự cố khi diễn trang phục 'Cá chép hóa rồng' Màn trình diễn trang phục carnival của Phương Linh.

So với phiên bản giới thiệu trước đó, trang phục hoàn chỉnh với phần phụ kiện đội lên đầu hình rồng nặng gần 10 kg và chân váy dài. Khi bước ra giữa sân khấu, Phương Linh thực hiện động tác giật dây để phần cánh gắn sau lưng bung ra, tạo bất ngờ cho người xem.

Do biểu diễn ngoài trời, gặp gió to nên trang phục bị xô lệch, trọng lượng lớn khiến hoa hậu chao đảo, suýt ngã. Người đẹp phải gồng mình di chuyển, vừa phải giữ thăng bằng để trang phục không bị đổ gãy nên bước đi thiếu sự mềm mại. Dù thế, Phương Linh nói hài lòng khi hoàn thành phần trình diễn.

Trang phục cảm hứng văn hóa dân tộc của Phương Linh.

Tác giả cho biết lấy cảm hứng từ hình tượng cá chép hóa rồng - biểu tượng văn hóa gắn với tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn lên của người Việt. Bộ trang phục được dựng nhiều lớp, kết hợp vảy rồng làm từ chất liệu kim sa, xốp, sau đó phun màu để tạo hiệu ứng. Các chi tiết thủ công như tua rua, cước xỏ pha lê tăng độ bắt sáng. Phần mũ làm từ tre bọc da, trong khi đôi cánh sử dụng lông chim trĩ và lông nhân tạo.

Phần bodysuit sử dụng kỹ thuật xếp ly, mô phỏng vây cá ở phần vai. Thân áo đính kết kim sa ombre, tạo hiệu ứng như chiếc vảy khi di chuyển. Phần thân dưới được gắn tua rua, còn đuôi váy trước làm từ voan xếp tầng.

Phương Linh ở hậu trường thử trang phục 'Cá chép hóa rồng' Phương Linh ở hậu trường thử trang phục.

Chiều cùng ngày, Phương Linh phát biểu tại sự kiện trong vai trò thí sinh chủ nhà, gửi thông điệp văn hóa tới bạn bè quốc tế. Cô xuất hiện trong chiếc áo dài truyền thống, họa tiết hoa đơn giản.

Hơn một tuần tham gia Miss Cosmo 2025, Phương Linh duy trì năng lượng, thể hiện tốt qua các vòng thi thời trang, áo tắm. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp cô ở top đầu về phong độ, dự đoán góp mặt trong top 10.

Phương Linh diễn thời trang ở Miss Cosmo 2025 Phương Linh diễn kết bộ sưu tập của Lê Thanh Hòa tại chương trình "Hello Cosmo From Vietnam" ngày 2/12 ở TP Huế.

Cô có khoảng 5 tháng chuẩn bị cho cuộc thi sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Phương Linh tập luyện catwalk cùng người mẫu Võ Hoàng Yến, học thêm kỹ năng trả lời phỏng vấn, ứng xử, trang điểm, làm tóc cùng chuyên gia. Cô phát triển dự án cộng đồng Life2Life bằng cách phát hành cẩm nang, trong đó cung cấp đường dây nóng, mạng lưới, chuyên gia nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bạn trẻ gặp vấn đề sức khỏe tinh thần. Mỹ nhân đặt mục tiêu đăng quang để tự khích lệ, tạo động lực.

Phương Linh tại phần thi trình diễn áo tắm, ngày 3/12.

Hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Hoàng Phương Linh, 26 tuổi, quê TP HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng là 87-65-91 cm, được khán giả nhận xét có gương mặt đẹp, nụ cười sáng. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với GPA 3.6/4.0, chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý chuỗi công nghệ thông tin. Ngoài ra, cô hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston. Từ cô gái làm văn phòng, sau khi đăng quang, cô xuất hiện trên thảm đỏ, sàn diễn, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng.

Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp thế giới. Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 tuổi, người Indonesia, đăng quang cuộc thi hồi tháng 10/2024.

Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon cho mùa hai, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt. Chung kết diễn ra ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, TP HCM vào ngày 20/12 với sức chứa khoảng 20.000 khán giả. AXN - kênh giải trí tổng hợp sẽ phát sóng toàn cầu chương trình.

Theo format công bố, giám khảo lần lượt chọn top 21 (trình diễn áo tắm), top 10 (dạ hội), top 5 (ứng xử). Hai thí sinh cuối cùng sẽ có thêm màn thuyết trình để chọn ra hoa hậu và phần thưởng 100.000 USD tiền mặt.

Các giám khảo gồm Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, người dẫn chương trình, nhà báo quốc tế Ali Aslan, doanh nhân kiêm nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu, George Chien - Chủ tịch kiêm CEO KC Global Media Entertainment.

