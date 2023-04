Phương Khánh diện váy cưới crop top

Cô được nhà mốt chọn làm "nàng thơ" thể hiện bộ sưu tập "Yes I Do", tung ngày 17/4. Nguyễn Minh Công cách điệu áo crop top kết hợp chân váy xòe, khăn voan. Nhà thiết kế muốn mang đến cho các cô dâu thêm lựa chọn, bớt an toàn, phù hợp tính cách.