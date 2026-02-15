Phương Hồng Thủy: 'Chồng tôi lãng mạn hơn sau 22 năm kết hôn'

Nghệ sĩ cải lương Phương Hồng Thủy nói mỗi sáng sau khi tập thể dục, đọc kinh, chị luôn được chồng pha sẵn ly cà phê sữa.

Nghệ sĩ từ Mỹ về nước ăn Tết, tham gia vở kịch dài 29 anh về của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Anh An Khương - chồng Phương Hồng Thủy - đi theo đồng hành chăm sóc, giúp quán xuyến lịch trình. Nghệ sĩ nói may mắn có chồng làm chỗ dựa, ủng hộ chị toàn tâm toàn ý cho nghề diễn. "Tôi còn được đứng trên sân khấu cũng nhờ anh luôn hỗ trợ", chị cho biết.

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, 65 tuổi, bên chồng - ông An Khương, 61 tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Phương Hồng Thủy, tình cảm vợ chồng ngày càng đậm sâu sau 22 năm kết hôn. Chồng chị lãng mạn hơn cả thời mới quen, "thích làm mọi thứ chỉ để thấy vợ cười". Nhiều năm qua, chị giữ thói quen tập thể dục và đọc kinh mỗi sáng. Anh dậy từ sớm, pha sẵn ly cà phê sữa đá, nhẹ nhàng đặt sau lưng chị. "Hạnh phúc với tôi chỉ cần âm thầm, giản dị thế thôi", Phương Hồng Thủy nói.

Kỷ niệm nghệ sĩ nhớ nhất về ông xã là lần gặp đầu tiên năm 2001, chị cùng mẹ nuôi - nghệ sĩ Út Bạch Lan - sang Mỹ du lịch. Khi đó, chị ấn tượng trước một chàng trai đeo kính, kém chị bốn tuổi, vẻ ngoài hiền lành. Hai bên gia đình vốn quen biết nhau từ trước, anh tình nguyện làm tài xế, đưa chị đi chùa. Trên đường về, xe họ gặp tai nạn, may mắn mọi người đều bình an vô sự.

Phương Hồng Thủy dần cảm nhận tình cảm của anh từ cử chỉ ân cần quan tâm, hỏi han. Biết chị đi đường xa, vừa mệt vừa khát, anh tặng hai chai nước. "Có vậy thôi nhưng tôi xúc động lắm. Có lẽ vì tôi là con đầu, bươn chải từ sớm, ít nhận được sự chăm sóc từ người khác", chị nói.

Năm 2004, Phương Hồng Thủy sang Mỹ định cư, cả hai kết hôn trong sự chúc phúc của bạn hữu làng sân khấu hải ngoại. Họ xem nhau vừa là vợ chồng vừa là bạn thân, thường xưng hô "cậu - tớ" hoặc "anh - em", chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.

Vợ chồng Phương Hồng Thủy được bạn bè tổ chức tiệc mừng 20 năm cưới, năm 2023 Vợ chồng Phương Hồng Thủy được bạn bè tổ chức tiệc mừng 20 năm cưới, năm 2023. Video: Nhân vật cung cấp

Chồng nghệ sĩ dành trọn cho gia đình, lo lắng mọi việc trong nhà, từ nấu ăn đến lau dọn vì chị không giỏi nội trợ. "Năm 45 tuổi, tôi mới biết dùng nồi cơm điện, giờ thỉnh thoảng vẫn có bữa nhão. Anh vẫn ăn bình thường, không nói gì vì biết nếu chê tôi sẽ buồn", diễn viên cười cho biết.

Nghệ sĩ miêu tả cuộc sống ở Mỹ gói gọn trong hai chữ "bình yên". Từ lâu, chị tâm niệm: Biết an thì sẽ an. Kinh tế gia đình ổn định, chồng diễn viên nghỉ hưu sau thời gian làm chủ một tiệm sửa xe. Con gái Phương Hồng Thủy làm kế toán, sống chỉ cách nhà bảy phút lái xe nên thường qua lại thăm mẹ. Diễn viên cho biết dù con có năng khiếu ca cổ, chất giọng mềm mại, trong trẻo, Phương Hồng Thủy không khuyến khích con đi hát bởi thấu hiểu những nhọc nhằn, bếp bênh bản thân từng trải.

Ký ức Phương Hồng Thủy khắc ghi những mùa Tết xa nhà, khi phải theo đoàn cải lương Đồng Nai lưu diễn thập niên 1980. Là chị cả trong gia đình sáu người con, chị tranh thủ mua sắm quần áo mới cho các em trước khi khăn gói lên đường. Những ngày đi diễn ở miền Trung, Phương Hồng Thủy dạo chợ mua từng bao gạo, lương khô gửi về cho gia đình. Mắt chị rưng rưng, vừa tủi thân vừa hạnh phúc bởi phụ giúp cha mẹ nuôi các em nhờ thù lao đi hát.

Ở tuổi 65, dù không giữ tần suất diễn thường xuyên như trước, Phương Hồng Thủy nỗ lực với từng vai. Tác phẩm 29 anh về đánh dấu sự trở lại của chị với kịch nói sau gần 30 năm, kể từ vở Đèn lồng đỏ treo cao. Phương Hồng Thủy nói diễn viên cải lương mỗi khi đóng kịch dễ bị khớp, vì cách thoại trong tuồng cổ khác xa, mặc dù cùng thể loại tâm lý - xã hội. Chị mất nhiều ngày nhờ Ái Như, Thành Hội uốn nắn sao cho lối diễn bớt "lai cải lương". "Được về quê hương, đóng góp chút ít ở lĩnh vực đang theo đuổi là niềm hạnh phúc lớn của tôi", chị nói.

Phương Hồng Thủy và Vũ Linh hát 'Lan và Điệp' (soạn giả Loan Thảo). Phương Hồng Thủy và Vũ Linh hát "Lan và Điệp" (soạn giả Loan Thảo) năm 2021. Video: Trường Thịnh

Phương Hồng Thủy tên thật là Đinh Hồng Đào, sinh tại Biên Hòa, Đồng Nai, gia đình không ai theo nghệ thuật. Năm 1972, chị học Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM), được nghệ sĩ Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hồng Thủy. Năm 1978, chị tốt nghiệp thủ khoa, được đoàn cải lương Đồng Nai mời về diễn đào chánh.

Năm 1990, Phương Hồng Thủy về đoàn Kiên Giang, đóng cùng Trọng Hữu, tạo thành đôi nghệ sĩ được khán giả miền Tây hâm mộ. Năm 1991, chị là một trong sáu gương mặt được trao huy chương vàng ở giải Trần Hữu Trang. Năm 1996, Phương Hồng Thủy về Nhà hát Trần Hữu Trang, hát cùng Vũ Linh, ghi dấu ấn qua các vở Đèn đêm nhỏ lệ (Thạch Tuyền), Sông dài (Hà Triều - Hoa Phượng), Cô đào hát (Hoàng Song Việt). Năm 1997, chị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, cùng đợt Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm. Từ những năm 2000 đến nay, sau khi sang Mỹ định cư, chị thỉnh thoảng về nước, diễn cộng tác cho các đơn vị.

Phương Hồng Thủy, Vũ Linh hát tân cổ "Lưu bút ngày xanh" Phương Hồng Thủy, Vũ Linh hát tân cổ "Lưu bút ngày xanh". Video: YouTube Giọng ca bất hủ

Mai Nhật