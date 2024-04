Phương Đông Vân Đồn Wonder Island ra mắt phân khu đắc địa nhất dự án

Phương Đông Vân Đồn Wonder Island là một trong số ít khu đô thị tại Vân Đồn có cơ sở hạ tầng hoàn thiện và được đưa vào khai thác, vận hành theo mô hình all-in-one.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư và an cư, chủ đầu tư vừa cho ra mắt phân khu Sunrise, một mặt nằm kế bên vịnh Bái Tử Long, một mặt nằm kế giao lộ sầm uất, cho tiềm năng kinh doanh nghỉ dưỡng nhiều ưu thế.

Theo đại diện chủ đầu tư, Sunrise là phân khu sầm uất nhưng không quá ồn ào, nơi đón ánh nắng đầu tiên tại Phương Đông Vân Đồn Wonder Island. Tại đây, hệ thống hơn 20 tiện ích giúp tái tạo năng lượng cả thể chất và tinh thần cho cư dân, gồm bãi tắm, bến du thuyền, quảng trường nhạc nước ven biển...

Nằm ở vị trí đắc địa so với các phân khu khác, Sunrise có số lượng giới hạn các căn biệt thự, shophouse nằm tại giao điểm đường Diamond 38m và đại lộ trung tâm mới Vân Đồn rộng 58m. Đây là tuyến đường xương sống, nối liền các khu đô thị lớn nhất Vân Đồn, cũng là tuyến đường rộng và sầm uất, nơi tập trung đông đúc các cửa hàng kinh doanh, buôn bán.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, nhờ có vị trí đắc địa, phân khu Sunrise sẽ tập trung các căn hộ khách sạn, nhà hàng ẩm thực, café,... thu hút lưu lượng lớn du khách, mở ra tiềm năng kinh doanh cho các nhà đầu tư.

Mỗi sản phẩm tại đây khi được đưa ra thị trường đều được chủ đầu tư tính toán về công năng. Mỗi lô sản phẩm có diện tích linh hoạt từ 87,5-300 m2, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khai thác và sử dụng của nhà đầu tư cũng như cư dân tương lai. Ngoài ưu thế về thiết kế, Sunrise còn có lợi thế về pháp lý khi sở hữu sổ đỏ đất nền ven biển lâu dài

Các sản phẩm tại phân khu này đang được mở bán với chính sách nhiều ưu đãi, chiết khấu 12%, hỗ trợ vay tới 70% với mức lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng.

Phương Đông Vân Đồn Wonder Island đã hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: Phương Đông Vân Đồn

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với sự ra mắt của Sunrise, khu đô thị Phương Đôn Vân Đồn Wonder Island có thêm một mảnh ghép cho bức tranh ngày càng hoàn thiện về một khu đô thị nghỉ dưỡng biển, trong khi nhà đầu tư có một sản phẩm đa công năng, vừa nghỉ dưỡng, vừa khai thác kinh doanh.

Nhằm chính thức kích hoạt mùa du lịch hè 2024 tại "Vịnh đảo Mặt trời", dịp lễ 30/4 – 1/5 tới, tại dự án sẽ diễn ra chuỗi sự kiện "Vân Đồn Wonder Summer: Mùa hè bất tận" với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và miễn phí vé vào cửa.

Yên Chi

Thông tin chi tiết sự kiện "Vân Đồn Wonder Summer 2024 - Mùa hè bất tận"

Thời gian: Ngày 26 - 30/4 tại khu đô thị Phương Đông Vân Đồn Wonder Island, khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh

