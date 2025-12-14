Phường 'chia đều' suất thi học sinh giỏi, phụ huynh phản ứng

TP HCMSố suất thi học sinh giỏi lớp 9 thành phố ở nhiều xã, phường được "chia đều" thay vì tổ chức thi để chọn, khiến nhiều phụ huynh, giáo viên bất bình.

Chị Thanh Hà, phụ huynh học sinh lớp 9 tại phường Gia Định, sốt ruột vì công sức ôn luyện môn Văn hai năm qua của con gái có thể "không đất dụng võ". Chị Hà cho biết theo quy định mới, phường Gia Định có 3 trường THCS nên được 3 suất thi học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố. Phường đã chia đều, trường con chị được một suất, trong khi năm ngoái, qua thi tuyển, có tới hai em được chọn.

"Nếu con thi, dù trượt vẫn tâm phục khẩu phục. Nhưng phân suất, trường mạnh hay yếu cũng như nhau thì không công bằng", chị Hà nhìn nhận.

Tương tự, chị Ngọc Phượng, phụ huynh phường Bình Phú, cho rằng cách "chia đều" suất thi khiến học sinh mất động lực, gây ấm ức cho cô trò ở những trường có thế mạnh.

"Học sinh giỏi không được cộng điểm thi lớp 10 hay ưu tiên khác, nhưng các con có đam me và muốn biết năng lực của mình tới đâu để phấn đấu", chị nói. Nữ phụ huynh cũng thắc mắc khi có sự không đồng nhất, một số phường tổ chức thi tuyển cạnh tranh, nhưng có nơi lại chia đều.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố diễn ra ngày 18/3/2026. Trong năm đầu tiên tổ chức thi theo mô hình chính quyền hai cấp, mỗi xã, phường là một đơn vị dự thi thay vì phòng giáo dục như trước. Số lượng học sinh mỗi đơn vị tùy thuộc vào số trường THCS trên địa bàn.

Số suất thi học sinh giỏi cấp thành phố theo quy chế mới của TP HCM:

Các môn Văn, Toán, Tin, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ Lịch sử và Địa lý Khoa học Tự nhiên Xã, phường có 1-3 trường THCS 3 em mỗi môn 4 em 6 em Xã, phường có 4-6 trường THCS 5 em mỗi môn 6 em 9 em Xã, phường có hơn 6 trường THCS 8 em mỗi môn 8 em 12 em

Cách phân bổ chỉ tiêu và tổ chức chọn học sinh giỏi thi thành phố cũng khiến nhiều giáo viên bất bình. Thầy Hà, hiệu trưởng một trường THCS tại phường Bình Phú, cho biết trên địa bàn quận 6 cũ có phường chỉ có 1 trường THCS, nghiễm nhiên "ôm trọn" ba suất. Trong khi, phường khác với 4 trường, chỉ có 5 suất.

"Có những trường không mạnh về phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng hiển nhiên có nhiều suất tham dự hơn nên giáo viên, phụ huynh bức xúc", thầy Hà nói. "Lẽ ra Sở nên hướng dẫn tiêu chí chọn lọc ngay từ đầu thay vì để mỗi nơi mỗi kiểu".

Trong cuộc họp chuyên môn đầu tuần, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho rằng phường, xã "khoán" suất dự thi cho từng trường thì khó có sự công bằng, khiến học sinh, phụ huynh, giáo viên phản ứng.

Ông Quốc đề nghị UBND xã, phường, đặc khu phải tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp phường, xã để đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Chi phí tổ chức các cuộc thi cấp phường, xã đã có trong nghị quyết của HĐND TP HCM.

Học sinh trường THCS Trần Huy Liệu, TP HCM, trong ngày khai giảng 5/9/2025. Ảnh: Lệ Nguyễn

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 của TP HCM năm học trước có hơn 3.550 thí sinh, khoảng 51% đạt giải. Năm nay, quy mô dự kiến tăng mạnh bởi thành phố sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ, quy mô học sinh lên tới 2,6 triệu.

Lệ Nguyễn

* Tên phụ huynh, giáo viên được thay đổi