Phương Châu vào Top 10 hệ thống y tế thế giới duy trì chứng nhận JCI

Tập đoàn Y tế Phương Châu ghi dấu mốc mới khi thuộc Top 10 hệ thống y tế thế giới duy trì danh hiệu JCI Enterprise (Joint Commission International) của Mỹ.

Để duy trì danh hiệu này, các bệnh viện trong hệ thống phải đồng thời đạt chứng nhận JCI. Đại diện tập đoàn cho biết, việc Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ được công nhận đạt chuẩn JCI lần thứ hai cho thấy khả năng duy trì chất lượng quốc tế ổn định, là cơ sở giúp hệ thống tiếp tục giữ vững danh hiệu JCI Enterprise - chứng nhận toàn cầu về an toàn và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc tế JCI sau 3 năm. Ảnh: Phương Châu

JCI Enterprise đánh giá mức độ đồng nhất về an toàn, quy trình điều trị và chất lượng phục vụ giữa các đơn vị trong cùng hệ thống y tế. Để đạt và duy trì, mỗi bệnh viện phải đáp ứng hơn 1.200 tiêu chí, bao gồm an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc, phẫu thuật, quản trị rủi ro và trải nghiệm bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ, các quy trình chuyên môn được giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế sai sót y khoa, từ khâu nhận diện người bệnh đến điều trị và phẫu thuật. Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo và đánh giá định kỳ theo chuẩn quốc tế, trong khi hệ thống quản lý thông tin tuân thủ nghiêm quy định bảo mật, góp phần nâng cao an toàn và hiệu quả điều trị.

Thẩm định viên quốc tế RTAC kiểm tra thực tế phòng Lab và quy trình kỹ thuật chuyên môn tại IVF Phương Châu Sài Gòn. Ảnh: Phương Châu

Cùng thời điểm, lĩnh vực hỗ trợ sinh sản (IVF) của Phương Châu cũng tiếp tục được quốc tế ghi nhận. IVF Phương Châu Cần Thơ được công nhận chuẩn RTAC (Reproductive Technology Accreditation Committee của Australia) lần thứ tư liên tiếp, trong khi IVF Phương Châu Sài Gòn (Bệnh viện Phương Nam) được tái công nhận lần thứ hai.

Với chứng nhận RTAC của Australia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, người dân Việt Nam có thể tiếp cận dịch vụ IVF theo chuẩn Australia - New Zealand ngay trong nước. Các quy trình điều trị được giám sát độc lập nhằm đảm bảo tính an toàn và minh bạch ở mọi khâu, từ lưu trữ phôi đến thực hiện kỹ thuật. Quy trình tối ưu cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia giúp nâng cao tỷ lệ thành công, trong khi người bệnh được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần trong suốt quá trình điều trị.

IVF Phương Châu Cần Thơ 4 năm liên tiếp đạt chứng nhận RTAC. Ảnh: Phương Châu

"Hai chứng nhận JCI và RTAC mà tập đoàn đạt được ngoài thể hiện năng lực chuyên môn còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, khi mọi dịch vụ y tế và hỗ trợ sinh sản trong hệ thống Phương Châu đều được vận hành theo chuẩn quốc tế", vị đại diện nói thêm.

Thế Đan