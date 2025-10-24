Phương Châu áp dụng quy trình IVF chuẩn quốc tế 'kép'

Hai trung tâm IVF Phương Châu đặt tại Bệnh viện Phương Nam (TP HCM) và Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ (Cần Thơ) đồng loạt tái đạt chứng nhận quốc tế RTAC trong tháng này.

Chứng nhận RTAC (Reproductive Technology Accreditation Committee) do Ủy ban Chứng nhận chất lượng về Kỹ thuật sinh sản thuộc Hiệp hội Sinh sản Australia (Fertility Society of Australia - FSA) xây dựng và giám sát. RTAC đánh giá về tỷ lệ thành công, cũng như toàn bộ quy trình vận hành, quản trị rủi ro và cải tiến chất lượng của các trung tâm IVF.

Việc đồng loạt tái đạt chuẩn RTAC là minh chứng cho cam kết duy trì chất lượng đồng bộ, xuyên suốt trên toàn hệ thống của IVF Phương Châu. Đặc biệt, IVF Phương Châu Cần Thơ 4 năm liên tiếp đạt chuẩn RTAC, góp phần khẳng định vị thế tiên phong của IVF Phương Châu trong việc áp dụng công nghệ IVF hiện đại theo quy trình chuẩn quốc tế, mang đến lựa chọn điều trị an toàn, hiệu quả cho các gia đình hiếm muộn phía Nam.

Đại diện Phương Châu cho biết, trong bối cảnh ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam phát triển như hiện nay, việc tiếp cận các trung tâm IVF vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế uy tín vẫn là một thách thức, nhất tại khu vực phía Nam, nơi được xem là điểm "nóng" của hỗ trợ sinh sản. Để đạt được RTAC, một trung tâm IVF phải tuân thủ các tiêu chí về an toàn người bệnh, đặc biệt là hệ thống nhận diện, truy xuất và quản lý mẫu sinh học (tinh trùng, trứng, phôi) để đảm bảo không xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, chất lượng phòng lab (phòng sạch, hệ thống nuôi cấy, trang thiết bị) và năng lực của đội ngũ chuyên gia, phôi học viên đều phải đáp ứng các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Cùng với đó, hệ thống IVF Phương Châu còn đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International) - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về an toàn người bệnh và quản lý chất lượng bệnh viện. Nếu RTAC bảo chứng cho chuẩn mực chuyên môn trong hỗ trợ sinh sản, thì JCI lại đặt người bệnh làm trung tâm của mọi quy trình - từ an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn đến trải nghiệm điều trị.

Phòng lab tại hệ thống IVF Phương Châu đạt chuẩn quốc tế RTAC và JCI. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo quan sát của Phương Châu, nhu cầu điều trị hiếm muộn tại TP HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long luôn ở mức rất cao. Gần 30 năm kể từ khi em bé IVF đầu tiên ra đời tại Việt Nam, nước ta hiện thực hiện hơn 50.000 ca mỗi năm, với tỷ lệ thành công thuộc nhóm cao trên thế giới (40-50%). Tuy nhiên, "khoảng trống" về các đơn vị được chuẩn hóa quốc tế tại phía Nam là một rào cản, khiến nhiều gia đình phải chấp nhận di chuyển xa tới Hà Nội hoặc ra nước ngoài để tìm kiếm một quy trình điều trị an toàn và đáng tin cậy.

IVF Phương Châu đã sớm nhận diện được nhu cầu này. Ngay từ khi thành lập tại Cần Thơ, đơn vị đã xác định mục tiêu tiên phong đưa kỹ thuật IVF về với thủ phủ miền Tây. Tiếp theo, Phương Châu đầu tư chiến lược vào trung tâm IVF tại Phú Mỹ Hưng (TP HCM) nhằm hoàn thiện hệ sinh thái IVF chuẩn quốc tế.

Thay vì chỉ tập trung vào tỷ lệ thành công đơn lẻ, IVF Phương Châu chọn con đường phát triển bền vững là đầu tư vào công nghệ cốt lõi và con người. Hệ thống này sở hữu phòng lab hiện đại, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nuôi cấy và sàng lọc phôi, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái đa chuyên khoa (Sản - Phụ - Nhi - Sơ sinh) để bổ trợ toàn diện cho hành trình từ "mong con" đến "con khỏe mạnh". Tỷ lệ thành công lên đến 79% tại hệ thống là thành quả của chiến lược này.

Đội ngũ chuyên viên IVF Phương Châu được đào tạo bài bản và liên tục đáp ứng nhu cầu điều trị hiếm muộn hiện đại cho khách hàng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Việc IVF Phương Châu đồng loạt đạt RTAC tại cả Cần Thơ và TP HCM mang lại giá trị kép cho các cặp vợ chồng hiếm muộn toàn miền Nam. Đầu tiên, đó là sự thuận tiện. Các gia đình tại đồng bằng sông Cửu Long có thể điều trị ngay tại IVF Phương Châu Cần Thơ mà không cần di chuyển xa. Các gia đình tại TP HCM và các tỉnh lân cận (Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ) có thể đến IVF Phương Châu Sài Gòn. Khoảng cách địa lý được rút ngắn, giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm tải áp lực tâm lý trong suốt quá trình điều trị.

Quan trọng hơn, chứng nhận RTAC là cam kết về một quy trình an toàn, nơi mọi bước trong hành trình IVF đều được kiểm soát nghiêm ngặt, từ khâu kích thích buồng trứng, chọc hút trứng đến nuôi cấy và chuyển phôi. Bệnh nhân được đảm bảo tiếp cận những công nghệ IVF hiện đại nhất trong một quy trình chuẩn hóa toàn cầu.

"Chúng tôi tin rằng việc đạt chuẩn RTAC đồng loạt tại hai trung tâm không chỉ là một chứng nhận, mà là lời cam kết mạnh mẽ của Phương Châu: mang đến hành trình IVF an toàn, minh bạch, chuẩn quốc tế và gần gũi hơn với các gia đình hiếm muộn Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực phía Nam", đại diện Tập đoàn Y tế Phương Châu chia sẻ.

Với các tiêu chuẩn quốc tế JCI và RTAC, IVF Phương Châu tại Bệnh viện Phương Nam và Bệnh viện Phương Châu Cần Thơ đang góp phần khẳng định IVF chất lượng cao tại Việt Nam, mở ra cơ hội cho hàng nghìn cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm kiếm phép màu làm cha mẹ.

Kim Anh