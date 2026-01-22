Mong anh có công việc ổn định, trách nhiệm, có chí tiến thủ, tình cảm sâu sắc và hài hước.

Chào anh, em 23 tuổi là cô gái Hà Nội. Một lần nữa em viết tâm sự qua VnExpress, mong rằng có cơ hội tìm được anh. Lần đầu tiên em viết bài cũng có nhiều thư gửi đến, đa phần là 8x và những người từng có gia đình hoặc có con. Thật sự em còn trẻ, muốn gặp được anh độ tuổi 9x, chưa từng kết hôn. Anh có công việc ổn định, trách nhiệm, có chí tiến thủ, tình cảm sâu sắc và hài hước (giống em) càng tốt ạ.

Về em, ngoại hình khá, cao 1m60, từng có một mối tình và đang độc thân được hai năm rồi. Em rất mong được có người yêu để đồng hành và chăm sóc. Phương châm sống của em là nỗ lực hết mình. Em mong anh sẽ là người cùng em đồng hành và chăm sóc nhau, anh nhé.

