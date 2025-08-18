Phương án xe chạy qua cầu Rạch Miễu 2

Ngoài ôtô và xe máy, các phương tiện như xe đạp, xích lô, xe lăn, xe kéo, xe chuyên dùng... không được qua cầu Rạch Miễu 2 sau khi dự án này hoạt động sáng 19/8.

Nội dung nằm trong phương án phân luồng xe qua cầu Rạch Miễu 2 được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông tin ngày 18/8.

Toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Tuấn Việt

Theo phương án đưa ra, người dân từ Đồng Tháp muốn qua cầu Rạch Miễu 2 sang Vĩnh Long sẽ qua đoạn đường từ nút giao Đồng Tâm (quốc lộ 1) đến đường Lộ Ngang. Đoạn này có 4 làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ.

Sau khi đến Lộ Ngang, chỉ có ôtô và xe máy mới được lên cầu Rạch Miễu 2, xe máy sẽ đi chung làn bên phải với ôtô. Xe thô sơ cùng xe chuyên dùng phải rẽ xuống đường dân sinh, không được đi tiếp.

Các phương tiện qua cầu sẽ đến khu vực cồn Thới Sơn có 6 làn xe. Tương tự cầu Rạch Miễu 2, cầu Mỹ Tho cũng chỉ cho phép ôtô, xe máy đi qua. Các xe còn lại sẽ có nhánh rẽ vào cồn Thới Sơn để đi các tuyến thay thế khác.

Khi di chuyển hết cầu Mỹ Tho, xe tới đoạn đường dẫn cuối cùng nối ra quốc lộ 60 đi Vĩnh Long có 6 làn.

Xe từ Vĩnh Long qua Đồng Tháp cũng di chuyển tương tự hướng ngược lại.

Vị trí cầu Rạch Miễu 2 và cầu hiện hữu. Đồ họa:Khánh Hoàng

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, cách cầu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu. Công trình dài hơn 17 km, điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 870) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ; điểm cuối nối quốc lộ 60, TP Bến Tre cũ, cách cầu Hàm Luông gần một km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng khởi công từ tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu dự án phải hoàn thành sớm hơn kế hoạch, thông xe trước dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hoàng Nam