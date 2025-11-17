Phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước là tuyệt mật

Phương án chuẩn bị, đề án và văn bản trình Trung ương xem xét bầu các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được xác định thuộc độ "tuyệt mật".

Ngày 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động và xã hội. Quy định này kế thừa nội dung trong danh mục bí mật nhà nước của Đảng ban hành hồi tháng 7, đồng thời cụ thể hóa phạm vi bí mật nhà nước trong quản lý cán bộ thuộc thẩm quyền Chính phủ.

Theo danh mục mới, mọi văn bản liên quan quá trình chuẩn bị và trình Trung ương xem xét bầu 5 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đều thuộc nhóm "tuyệt mật" khi chưa được công bố.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 14, khóa 13, sáng 5/11. Ảnh: TTXVN

Nhóm "tối mật" gồm các đề án về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể bộ và cơ quan ngang bộ trước khi được Quốc hội thông qua. Văn bản liên quan xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các chủ trương, báo cáo, tờ trình về bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức hoặc kỷ luật cán bộ cấp cao, khi chưa công khai, cũng thuộc diện này.

Ngoài ra, báo cáo về tình hình lao động phức tạp tại doanh nghiệp có thể tác động đến chính trị, an ninh quốc gia cũng được xếp "tối mật".

Nhóm "mật" gồm chín loại thông tin, trong đó có văn bản xin ý kiến, báo cáo về biên chế cán bộ làm việc ở nước ngoài; đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trước khi phê duyệt. Các báo cáo về công tác cán bộ có ảnh hưởng đến chính trị - kinh tế - xã hội; các quyết định về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với lãnh đạo cấp trưởng hoặc cấp phó của cơ quan thuộc Chính phủ, bộ, ngành; hồ sơ về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng chưa công khai đều nằm trong danh mục "mật".

Thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, tuyển dụng công chức, viên chức chưa công khai; đề án cải cách tiền lương chưa được Quốc hội thông qua cũng được xác định thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/11.

Vũ Tuân