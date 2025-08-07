Dù sức khỏe còn yếu sau biến cố đột quỵ não, nghệ sĩ Phước Sang nhận lời diễn cùng Hoài Linh, Tuấn Trần vì nhớ phim trường.

Hôm 7/8, đạo diễn Trung Lùn tiết lộ hậu trường diễn xuất của Phước Sang trong tác phẩm Làm giàu với ma phần 2. Anh vào vai khách mời - một chủ tiệm máy ảnh, bạn của ông Nháy (Hoài Linh đóng). Đoàn phim bố trí đưa đón nghệ sĩ tới bối cảnh quay ở TP HCM, sau đó ghi hình trong khoảng một ngày.

Phước Sang đóng phim trở lại sau đột quỵ Phước Sang trở lại phim trường sau 5 năm. Video: Nhật Trung

Trung Lùn cho biết ban đầu khi anh mời, Phước Sang có phần phân vân vì ngại thể trạng còn yếu, sợ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của êkíp. Đạo diễn thuyết phục vì muốn anh trở lại phim trường, hội ngộ đồng nghiệp một thời như Hoài Linh, Cát Phượng. "Anh nói nhận lời vì tình nghĩa, song chúng tôi trả thù lao xứng đáng với tên tuổi của Phước Sang", đạo diễn nói.

Trên trường quay, diễn viên đi lại khó khăn, phải có người dìu khi lên xuống bậc cửa. Êkíp bố trí nhân viên túc trực chăm sóc khi cần. Do trí nhớ Phước Sang kém hơn trước, anh phải cố gắng tập trung để nhớ lời thoại. Dù vậy, diễn viên chủ động trêu chọc, đùa giỡn với mọi người. "Anh ấy vẫn luôn lạc quan, cố gắng nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực", Trung Lùn nói.

Phước Sang giữ lạc quan để vượt bạo bệnh sau khi đột quỵ lần ba. Ảnh: Nhật Trung

Diễn viên bị đột quỵ não đầu tháng 3/2024, được điều trị ở khoa Tim mạch cấp cứu, bệnh viện Thống Nhất (TP HCM). Trước đó, anh mắc nhiều bệnh nền, có tiền sử bị tai biến. Ba tháng sau, sức khỏe ổn hơn, diễn viên làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ.

Nghệ sĩ hiện sống cùng các con ở thành phố Thủ Đức, TP HCM. Phước Sang cho biết tình thương của các con giúp anh chiến đấu bệnh tật. Giai đoạn anh lâm bệnh, mỗi sáng trước khi đi học, con trai lớn - tên thân mật là Đôla, 17 tuổi - tắm rửa, vệ sinh cơ thể cho bố. Tối ở nhà, cậu đút cơm và thu xếp mền, gối nhắc bố ngủ, uống thuốc đúng giờ. Nhờ gia đình, anh trân trọng cuộc sống hơn, cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm bình phục.

Phước Sang nói về cách anh vượt qua biến cố cuộc sống Phước Sang nói về cách vượt qua biến cố sức khỏe, tháng 6/2024. Video: Hoàng Dung

Phước Sang 56 tuổi, có anh trai là đạo diễn Lưu Huỳnh. Từ khi còn đi học, nghệ sĩ diễn kịch câm, kịch hài trong đội kịch Nhà Văn hóa quận 6, TP HCM. Diễn viên từng thành lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002). Thập niên 2000, Phước Sang là "vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách.

Diễn viên còn tham gia sản xuất các phim như Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Hello cô Ba (2012). Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm nhận giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế, với phim Áo lụa Hà Đông - giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan, Hàn Quốc.

Mai Nhật