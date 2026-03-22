Phùng Khánh Linh ôn thời cơ cực

TP HCMTrong live concert đầu tay, Phùng Khánh Linh nhớ thời điểm mới lập nghiệp, bán hàng online dành tiền làm MV.

Cô kỷ niệm 10 năm làm nghề trong suất diễn đầu tiên của Giữa một vạn tour, tối 21/3 ở Nhà hát Hòa Bình. Phùng Khánh Linh chọn ba cột mốc khi nhớ về chặng đường sự nghiệp, đầu tiên là Hôm nay tôi buồn - hit đầu tiên đưa cô đến gần hơn khán giả, hiện hút gần 80 triệu view trên YouTube.

Trước đó, ca sĩ từng loay hoay tìm định hướng, áp lực trước nhận xét "hát hoài không nổi được". Cách đây 5 năm, cô viết Đằng sau sân khấu với tâm trạng hoài nghi. "Tôi từng ngồi than thân trách phận, cho rằng mình sinh ra không phải để người khác nhớ đến", cô nói.

Lúc mới từ quê nhà vào TP HCM lập nghiệp năm 2015, Phùng Khánh Linh chỉ có một khoản tiền nhỏ. Cô từng ăn bánh tráng trộn thay cơm, làm đủ việc, trong đó có bán hàng online. Khánh Linh cho biết không bao giờ thấy xấu hổ bởi nếu không có những đồng tiền lao động tay chân ấy, cô khó theo đuổi đam mê đến hôm nay.

Cột mốc thứ hai là nhạc phẩm Thế giới không anh, cũng là lúc Phùng Khánh Linh tìm thấy êkíp, cộng sự mà đến nay cô xem họ là tri kỷ. Ngày ấy, ca sĩ chủ động mang sản phẩm đến gặp đại diện một hãng đĩa rồi bảo "các anh hãy nghe nhạc của em đi". May mắn, cô tìm thấy những con người hiểu âm nhạc của mình. Họ không chỉ giúp phát hành album mà còn cho cô lời khuyên "cứ làm đi, đừng bao giờ bỏ cuộc".

Với album Giữa một vạn người phát hành năm 2025, Phùng Khánh Linh thể hiện nội tâm trưởng thành của cô gái tuổi 32. Trải qua thử thách, ca sĩ nhận thấy bản thân có lúc sai lầm khi từng làm tổn thương người xung quanh, đôi lúc tự thấy mình tệ.

Hát về nỗi đau trong tình yêu với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Giả vờ trong phân đoạn đầu tư nhất show - Bóng ma tình yêu - Khánh Linh thể hiện sự dữ dội thay vì kìm nén. Cô nhận ra các trạng thái như mong manh hay hỗn độn đơn giản là một phần của việc trở thành một con người. Từ đó, cô học cách bình thản hơn trước mọi vấn đề. Ca sĩ thể hiện loạt nhạc phẩm tươi vui gồm Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã để thể hiện tinh thần hiện tại.

Ca sĩ diễn thăng hoa trên sân khấu.

Phùng Khánh Linh hát 25 ca khúc do cô sáng tác, từng đưa vào hai album Citopia, Giữa muôn vạn người. Nhờ đó, cô biết cách làm chủ sân khấu, giữ mạch cảm xúc. Ca sĩ tự dẫn dắt show bằng kịch bản lúc trầm buồn, khi hài hước.

Cô đầu tư sân khấu với nhiều bối cảnh, đạo cụ. Đạo diễn Dương Mai Việt Anh dàn dựng không gian kết hợp kiến trúc với thời trang, sử dụng gam màu chủ đạo trắng, đen, làm toát lên vẻ ma mị. Các phần chuyển cảnh, video chuyển tiếp giữa các chương được lồng ghép hợp lý, giúp khán giả hiểu hơn về thế giới riêng của Phùng Khánh Linh.

Ca sĩ cho biết dành dụm tiền đi hát suốt nhiều năm để hiện thực hóa giấc mơ. Trong show, Phùng Khánh Linh còn cho khán giả thấy sự nỗ lực để mang đến sự mới mẻ. Cô có thêm các tiết mục kết hợp nhạc với ballet, chơi guitar điện.

Phùng Khánh Linh dành nhiều tháng tập múa trên giày mũi cứng trong một tiết mục.

Hát Cảm ơn người đã thức cùng tôi kết show, Khánh Linh có lúc nghẹn ngào khi đứng giữa "bầu trời sao" được tạo từ 2.000 ánh đèn flash của khán giả. Cô ví khoảnh khắc này giống như bản thân được tái sinh.

Fan xếp hàng từ chiều để xem đêm nhạc của Phùng Khánh Linh. Trước đó, khi ban tổ chức mở cổng, toàn bộ vé được bán hết trong 10 phút.

Phùng Khánh Linh quê Bắc Giang, được khán giả biết đến sau tham gia Giọng hát Việt 2015. Cuối năm 2020, cô phát hành album đầu tay yesteryear, bán 3.000 bản, nhận đề cử Album của năm và Nhạc sĩ của năm tại giải Cống hiến. Năm 2022, ca sĩ hợp tác êkíp nước ngoài làm album Citopia, gồm 10 nhạc phẩm do cô sáng tác, thuộc dòng nhạc city pop.

