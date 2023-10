Phục trang 'Titanic' dự kiến bán 230 nghìn USD

LondonTrang phục Leonardo DiCaprio mặc trong "Titanic" được dự đoán có giá từ 115.000 đến 230.000 USD.

Theo TMZ, cuộc đấu giá các đạo cụ trong phim điện ảnh dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/11. Trang phục trong phim của Leonardo DiCaprio gồm quần nhung màu nâu, áo sơ mi không cổ màu trắng và áo vest màu xám than, có các thẻ tên và thời gian sử dụng.

Trang phục của nhân vật Jack (Leonardo DiCaprio thủ vai) được bán đấu giá vào tháng 11. Ảnh: Propstore

Titanic được quay từ tháng 7/1996 đến tháng 3/1997. Phần phục trang do Deborah Lynn Scott đảm nhiệm, mang về cho cô giải Oscar cho Thiết kế trang phục đẹp nhất.

Trên Glamour, Deborah Lynn Scott nói 50 người trong êkíp dành một năm để phác thảo ý tưởng và thiết kế quần áo cho dàn diễn viên. Đạo diễn James Cameron muốn tác phẩm phải chính xác và chân thật với bối cảnh thập niên đầu thế kỷ 20. Êkíp phục trang chia ra từng nhóm nhỏ để thu thập quần áo cổ điển, sau đó tập hợp trang phục trong studio. Ở đây còn có khu vực làm tóc, trang điểm và thay đồ.

Trailer Titanic Trailer phim "Titanic". Video: 20th Century Fox

Sau hơn 25 năm ra mắt, tác phẩm được xem là hiện tượng văn hóa đại chúng, đưa Leonardo DiCaprio (vai Jack) và Kate Winslet (vai Rose) trở thành các biểu tượng điện ảnh. Trước James Cameron, một số nhà sản xuất của Anh, Mỹ, Đức từng thực hiện tác phẩm tái hiện thảm họa chìm tàu năm 1912 nhưng không tạo tiếng vang. Sau năm 1997, phim trở thành sản phẩm nổi tiếng nhất liên quan sự kiện, với 11 giải Oscar, doanh thu 1,84 tỷ USD.

Quần áo của DiCaprio chưa phải là trang phục đắt nhất được đấu giá. Một chiếc đầu robot C-3PO từ Star Wars: A New Hope (1977) dự kiến sẽ có giá từ 600.000 đến 1,2 triệu USD. C-3PO robot cấp cao, có hình dáng giống con người, từng phục vụ công chúa Leia Organa.

Các mặt hàng khác gồm chiếc roi da bò từ Indiana Jones and Temple of Doom (1984), bộ đồ Người Dơi của Michael Keaton trong Batman (1989), giày thể thao của Tom Hanks trong Forrest Gump (1994), trang phục cướp biển của Johnny Depp ở Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) và chiếc khiên của Captain America từ Captain America: The First Avenger (2011). Theo đại diện ban tổ chức, các đồ vật này trị giá 13,8 triệu USD.

Quế Chi