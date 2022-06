Phục trang cũ của Johnny Depp hơn 81.000 USD

Đôi bàn tay kim loại của Johnny Depp trong phim "Edward Scissorhands" được đấu giá 81.250 USD.

Theo NY Post, trong cuộc đấu giá do Propstore tổ chức tại Los Angeles hôm 21/6, đôi bàn tay kim loại của tài tử đạt mức gần gấp đôi so với giá kỳ vọng ban đầu là 50.000 USD.

Trong phim giả tưởng Edward Scissorhands năm 1990 của đạo diễn Tim Burton, Johnny Depp được nhận xét diễn xuất sắc khi đóng cặp Winona Ryder. Anh hóa thân một cỗ máy được chế tạo dang dở, có cơ thể giống hệt người thật với đôi bàn tay được làm bằng những chiếc kéo và dao cạo. Vai diễn người kéo giúp Johnny Depp thiết lập tên tuổi ở Hollywood, trở thành dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của diễn viên.

Trailer 'Edward Scissorhands' Trailer "Edward Scissorhands". Video: TrailersPlaygroundHD

Làn sóng tìm mua đồ cũ của tài tử đang dâng cao sau khi Depp thắng trong vụ kiện phỉ báng giữa anh và Amber Heard. Ngoài đôi bàn tay, chiếc môtô nghệ sĩ sử dụng trong phim Cry-Baby (năm 1990) của đạo diễn John Waters cũng được Kruse GWS Auctions đem đấu giá với mức dự kiến 250.000 USD.

Sau vụ kiện, Johnny Depp tất bật chạy show ở châu Âu, dự kiến ra mắt album 18 cùng tay guitar huyền thoại Jeff Beck giữa tháng 7. Trong một thông báo gửi tới người hâm mộ, Depp viết: "Thật vinh dự khi được viết nhạc và biểu diễn cùng Beck - một trong những thiên tài âm nhạc vĩ đại, người mà giờ đây tôi có thể tự hào gọi là anh trai".

Trong khi đó, các dự án của Amber Heard bị ảnh hưởng nặng. Phía diễn viên ước tính mất cơ hội kiếm 45-50 triệu USD vì bị các hãng phim quay lưng. Trước đó, hơn ba triệu người ký vào đơn đòi xóa vai của Heard trong bom tấn Aquaman 2, ra mắt năm 2023. Heard cũng gặp khó khăn tài chính vì phải trả tiền cho đội ngũ pháp lý để theo đuổi vụ kiện suốt nhiều năm và không có nhiều dự án phim do làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội. Gần đây, cô bị bắt gặp đi mua đồ ở cửa hàng giảm giá.

Johnny Depp sinh năm 1963, là diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng với nhiều vai diễn đa dạng trong A Nightmare on Elm Street, Sleepy Hollow, Pirates of the Caribbean, Finding Neverland, Alice in Wonderland, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald... Năm 2008, Depp lần đầu đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" trong Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. Trong những năm 2010, Depp bắt đầu sản xuất phim và thành lập nhóm nhạc rock Hollywood Vampires cùng Alice Cooper và Joe Perry.

Johnny Depp vào vai người kéo trong "Edward Scissorhands" . Ảnh: IMDb

Tài tử trải qua hai đời vợ với chuyên gia trang điểm Lori Allison và diễn viên, người mẫu Amber Heard. Anh từng yêu và chung sống với ca sĩ người Pháp Vanessa Paradis từ năm 1998 đến 2012, có hai con: con gái Lily-Rose Depp và con trai John Christopher Depp III.

