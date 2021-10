Phục trang cô dâu trong đám cưới hoàng gia trăm năm có một

Váy cưới, vương miện và nhẫn của cô dâu Victoria trong đám cưới hoành tráng với Đại công tước Romanov đều gắn với lịch sử hoàng gia Nga.

Victoria Bettarini, 39 tuổi, hôm 1/10 kết hôn với Đại công tước George Mikhailovich, hậu duệ của nhà Romanov cai trị Nga từ năm 1613 đến 1917, theo phong cách truyền thống hoàng gia với rất nhiều nghi thức.

Là con gái của đại sứ Italy Roberto Bettarini và vợ, Carla Virginia Cacciatore, giám đốc Quỹ Hoàng gia Nga, Victoria trải qua thời thơ ấu chu du khắp thế giới, bao gồm Iraq, Venezuela và Bỉ. Cô nói được nhiều ngôn ngữ và đã viết một tiểu thuyết.

Đại công tước George Mikhailovich Romanov, 40 tuổi, và hôn thê người Italy Victoria Romanovna Bettarini, 39 tuổi, hôm 1/10 tại nhà thờ St. Isaac ở St. Petersburg. Ảnh: AFP

Cô quen biết Đại công tước Mikhailovich Romanov khi mới 16 tuổi. Họ gặp lại trong một sự kiện của đại sứ quán Pháp ở Brussels năm 2012 khi cả hai đang làm việc cho Liên minh châu Âu.

Victoria đã giúp Romanov khởi động một sáng kiến từ thiện của Dòng tộc Hoàng gia Nga. Họ yêu nhau vài tháng sau đó, sống ở Brussels 6 năm và chuyển tới Moskva định cư 3 năm trước.

Trong đám cưới xa hoa tại nhà thờ St. Isaac ở St. Petersburg hôm 1/10, cô đeo vương miện kiểu Lacis do hãng kim hoàn Chaumet chế tác. Theo Chaumet, vương miện là sự tái hiện kiểu mũ đội đầu truyền thống kokoshnik của phụ nữ Nga từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 19, kết hợp với kiểu vương miện mà Công chúa Anh Eugenie đội trong hôn lễ năm 2018.

Vương miện đính kim cương mà cô dâu Victoria đội trong lễ cưới. Ảnh: Point de Vue

Vương miện làm từ vàng trắng, thiết kế giống như một cánh buồm căng gió. Vương miện đính 27,03 carat kim cương, bao gồm hai viên kim cương lớn ở giữa nặng 5,02 và 2,21 carat, cùng 438 viên nhỏ.

"Vương miện là sự giao thoa tinh tế giữa ánh sáng và sự trong suốt", được "sắp đặt theo kết cấu giá đỡ đan xen, kỹ thuật làm cho cấu trúc kim loại trở thành vô hình để nổi bật ánh sáng lấp lánh của đá quý", hãng Chaumet nói.

Hồi tháng 9, cô dâu công bố sẽ mặc ba bộ váy trong hôn lễ. Trang phục dạ hội dành cho tiệc ngọt đón khách trước đám cưới sẽ là váy bó nhung đen chân tua rua đính kim sa và thêu chỉ vàng của nhà mốt Gattinolli by Marwan. Đen và vàng là hai màu tượng trưng cho gia tộc Romanov.

Váy cưới màu trắng do Reem Acra thiết kế, may bằng lụa Mikado của Italy. Đuôi váy dài 6 mét, do nhà thiết kế Elina Samarina của hãng Sergio Marcone Moscow thực hiện. Khăn voan trùm đầu thêu hình đại bàng hai đầu của Nga theo phong cách Torzhok truyền thống.

Trang phục cô dâu chọn cho tiệc tối là váy tua rua đính ngọc trai, thêu kim sa và ren cũng do Reem Acra thiết kế. Cô mặc váy này cùng áo trắng tay phồng làm bằng lụa Mikado của hãng Elina Samarina.

Váy cưới dài 6 mét thêu hình đại bàng. Ảnh: TASS

Nhẫn cưới của hai người được hãng kim hoàn Fabergé nổi tiếng của Nga thiết kế và chế tác. Đây là lần đầu hãng chế tác nhẫn cưới cho thành viên hoàng tộc Romanov từ sau Cách mạng Nga.

Fabergé là hãng kim hoàn thành lập năm 1842 ở S. Petersburg, ngày nay chỉ còn kinh doanh trang sức và đá quý. Fabergé còn nổi tiếng vì những quả trứng Phục sinh tinh xảo, nạm ngọc ngà châu báu trị giá hàng chục triệu USD, được chế tác khi gia tộc Romanov, vương triều cuối cùng của đế quốc Nga, còn nắm quyền.

