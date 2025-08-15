Phúc Long làm mới thương hiệu nhằm tiếp cận giới trẻ

Phúc Long thay đổi nhận diện, nâng cấp sản phẩm và dịch vụ, khai trương cửa hàng flagship, kỳ vọng mở rộng phân khúc người dùng trẻ.

Ngày 14/8, ông lớn ngành F&B ra mắt nhận diện mới cùng cửa hàng Phúc Long Phoenix 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP HCM. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược với ba trụ cột: làm mới không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thương hiệu gắn liền văn hóa truyền thống nhưng mang hơi thở hiện đại.

Theo đơn vị, chiến lược này góp phần thúc đẩy những kết quả tích cực mà Phuc Long Heritage (PLH) ghi nhận nửa đầu năm. Đến hết ngày 30/6, doanh thu ghi nhận 858 tỷ đồng (tăng 10,3% cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng (tăng 63,5% so với 2024).

Cửa hàng mang nhận diện mới tại 285 Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Phúc Long

Trong logo mới, Phúc Long giữ nguyên cảm hứng từ dáng tách trà truyền thống Việt Nam, thể hiện sự kết nối và giao hòa. Những đường nét bo tròn mềm mại kết hợp hình khối tối giản tạo diện mạo cổ điển mà tinh tế. Hình ảnh gùi trà thủ công và các họa tiết đan lát trở thành điểm nhấn, biểu trưng cho sự gắn bó bền chặt giữa người trồng, người pha và người thưởng trà.

Cửa hàng flagship được thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ nét văn hóa trà Việt. Không gian mở kết hợp nhiều khu vực: phục vụ nhanh cho khách mang đi, khu ngồi lại thoáng đãng cho làm việc hoặc gặp gỡ và khu trải nghiệm các dòng trà thượng hạng như Shan Tuyết, Phổ Nhĩ, Móng Rồng.

Không gian bên trong cửa hàng mới. Ảnh: Phúc Long

Bà Patricia Marques, Tổng giám đốc Phúc Long Heritage nhấn mạnh, cửa hàng tốt không chỉ cần đẹp, còn phải biết kể chuyện. "Chúng tôi mong muốn kể câu chuyện về trà Việt gần gũi, qua cả không gian và sản phẩm", bà Patricia Marques nói.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ nguyên liệu đến pha chế, đảm bảo chất lượng đồng nhất trên toàn hệ thống hướng đến hành trình "triệu ly như một". Mỗi ly trà được chăm chút tỉ mỉ, đi kèm dịch vụ nâng cấp để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

Bà Patricia Marques cho biết, hoạt động thay đổi và ra mắt trên là sự khởi đầu cho hành trình làm mới trải nghiệm, kết nối sâu sắc hơn với các thế hệ tiêu dùng Việt Nam.Phúc Long là thương hiệu có gần 60 năm gắn bó với văn hóa trà Việt, nhãn ghi dấu ấn bằng sự hòa quyện giữa giá trị truyền thống và chất lượng. Điều tạo nên nét riêng của đơn vị là quy trình dầm trà thủ công từ các nhân viên pha chế được đào tạo bài bản, kỳ công tạo nên ly trà đậm vị, đặc trưng riêng.

Những sản phẩm được nhiều khách hàng đón nhận và làm nên tên tuổi của thương hiệu gồm: trà sữa Phúc Long, trà Lucky tea, trà Đào, trà Vải hay Cà phê truyền thống đậm vị.

Khu vực trải nghiệm các dòng trà thượng hạng. Ảnh: Phúc Long

Phúc Long là thành viên thuộc hệ sinh thái Masan, mang tầm nhìn trở thành một trong những thương hiệu trà được yêu thích nhất tại Việt Nam. Hãng hướng tới tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ, đồng thời mang đến những câu chuyện mới mẻ và gần gũi hơn về trà cho giới trẻ.

Theo bà Patricia Marques, Phúc Long giống như người trẻ khoảng 30 tuổi, năng động, từng trải qua khó khăn như bao người khác, nhưng đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đón nhận điều mới. Họ mong muốn làm mới bản thân, khám phá những trải nghiệm thú vị, tham gia mua sắm, dự tiệc, thưởng thức âm nhạc và kết nối với nhiều bạn bè mới.

Phúc Long đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành biểu tượng trà Việt hiện đại. Thương hiệu tập trung đồng bộ hóa trải nghiệm, tái thiết kế không gian theo hướng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nhằm mang đến cảm xúc chân thật và gần gũi hơn cho khách hàng.

Với tầm nhìn dài hạn, đơn vị đặt mục tiêu trở thành thương hiệu trà có thể kết nối giữa các thế hệ. "Trên hành trình này, khách hàng vừa là người thưởng thức vừa là người góp phần lan tỏa văn hóa trà Việt, cùng Phúc Long đưa tinh thần trà Việt hòa nhịp trong đời sống hiện đại", bà Patricia Marques nói.

Tính đến hết quý 2/2025, PLH vận hành 184 cửa hàng flagship trên toàn quốc. Trong nửa cuối năm, doanh nghiệp dự kiến mở thêm 13 cửa hàng mới, trong đó có 8 cửa hàng tại Hà Nội.

Hoàng Đan