Phục kích đặc vụ ICE vì 'thù hận chính phủ' Mỹ

Joshua Jahn dùng súng trường phục kích cơ sở ICE tại Texas vì "thù hận chính quyền" và muốn gieo rắc sợ hãi với đặc vụ liên bang.

"Joshua Jahn cố tình tìm cách sát hại đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bằng cách bắn vào xe chở nhân viên ICE, đặc vụ liên bang và người nhập cư bị bắt", Joseph Rothrock, trưởng văn phòng FBI tại thành phố Dallas, bang Texas, ngày 25/9 cho hay.

Nghi phạm Jahn, 29 tuổi, rạng sáng 24/9 trèo lên nóc ngôi nhà gần văn phòng ICE ở thành phố Dallas, dùng súng trường bắn tỉa nã đạn vào văn phòng làm việc của nhân viên ICE và một xe van chở người nhập cư trái phép ở cổng. Vụ phục kích làm một người chết và hai người trọng thương, trong đó không có nạn nhân nào là nhân viên ICE. Nghi phạm tự sát sau khi nổ súng.

Giới chức sau đó khám xét nhà riêng của Jahn và phát hiện nhiều ghi chép mà nghi phạm để lại cho thấy anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thể sống sót và "chỉ muốn gieo rắc kinh hoàng", theo Rothrock.

Một ghi chép được tìm thấy có nội dung: "Tôi hành động một mình". Một số giấy tờ khác có lời lẽ chỉ trích gay gắt ICE, mong muốn những người bị ICE tạm giữ được an toàn.

Các điều tra viên chưa tìm thấy manh mối nào cho thấy nghi phạm có liên hệ với tổ chức hay chủ thể nào khác. "Nghi phạm viết nhiều về mối hận thù chính quyền liên bang, nhưng không đề cập cơ quan liên bang nào khác ngoài ICE", công tố viên liên bang Nancy Larson tại Quận Bắc Texas nói.

Joshua Jahn, nghi phạm vụ xả súng ngày 24/9, trong hồ sơ cảnh sát hạt Collin năm 2016. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Collin

Giám đốc FBI Kash Patel nhận định Jahn lên kế hoạch kỹ lưỡng, thu thập tài liệu về các cơ sở an ninh tại Dallas.

Trước vụ nổ súng vài giờ, nghi phạm còn nghiên cứu thông tin về đạn đạo và video liên quan một vụ ám sát chính trị gia. Một trong các ghi chép có nội dung: "Hy vọng ICE sẽ nếm trải nỗi sợ thật sự, luôn phải tự hỏi liệu có tay bắn tỉa nào với đạn xuyên giáp trên mái nhà hay không".

Gia đình nghi phạm cho biết anh ta từng học ở Đại học Collin, có thời gian làm việc tại một trang trại cần sa ở bang Washington và không thể hiện mối quan tâm chính trị đặc biệt. Anh trai Jahn chia sẻ rằng gia đình bất ngờ trước các thông điệp chống ICE được cảnh sát tìm thấy.

Các đặc vụ ICE những tháng qua đã nhiều lần bị tấn công. Hồi tháng 7, một nhóm nghi phạm dàn cảnh để phục kích các nhân viên trung tâm giam giữ của ICE gần Dallas, khiến một cảnh sát bị thương. Vài ngày sau, một tay súng khác cũng xả đạn vào cơ sở biên phòng ở McAllen, cũng thuộc bang Texas.

Thanh Danh (Theo AP)