Phúc Huỳnh rút khỏi giải pickleball PPA Tour Hà Nội

Tay vợt Phúc Huỳnh thông báo rút lui khỏi giải PPA Tour Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 vì cảm thấy đối xử không công bằng.

Tối 30/3, Phúc Huỳnh thông báo trên trang cá nhân về quyết định rút khỏi giải sau khi ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu. Theo đó, tay vợt này phải đánh từ vòng loại, dù anh vô địch hai giải đấu PPA trong năm 2025 và hiện đứng hạng thứ 17 trên hệ thống toàn cầu.

"Với cá nhân Phúc, đối đầu bất kỳ đối thủ nào cũng đều là cơ hội quý giá để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, Phúc cảm thấy thiếu sự công bằng và chưa nhận được sự tôn trọng đúng mực khi là người duy nhất vô địch hai giải đấu PPA trong năm 2025 nhưng vẫn phải đánh vòng loại, trong khi thực tế có những VĐV chưa có điểm tích lũy được ưu tiên vào thẳng vòng chính", Phúc Huỳnh viết.

Tay vợt này thừa nhận rất khó khăn khi cân nhắc, nhưng vẫn quyết định rút khỏi giải vì muốn giữ vững những giá trị mà anh tin là "tốt nhất cho pickleball Việt Nam". Ngoài ra, Phúc Huỳnh cũng kỳ vọng khâu tổ chức chuyên môn của các giải pickleball lớn ở Việt Nam sẽ thay đổi về thực chất.

Tay vợt pickleball Phúc Huỳnh từng vô địch nhiều giải đấu, trong đó có PPA Tour Asia 2025 chặng TP HCM và Đà Nẵng. Ảnh: FBNV

Mới đây, PPA Asia - hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp hàng đầu phiên bản châu Á - bắt đầu áp dụng quy định mới với các VĐV nằm trong top 50 phải ký hợp đồng với tour nếu muốn tiếp tục thi đấu. Động thái này nhằm củng cố hệ sinh thái chuyên nghiệp của PPA sau khi liên kết chặt hơn với Major League Pickleball. Tuy nhiên, nhiều tay vợt châu Á, trong đó có các VĐV Việt Nam vẫn chưa lựa chọn ký hợp đồng.

Nếu ký hợp đồng, các tay vợt phải ưu tiên lịch thi đấu của tour và bị hạn chế tham gia các giải ngoài hệ thống. Theo tìm hiểu của VnExpress, Phúc Huỳnh chưa chọn việc ký hợp đồng vì anh muốn phát triển thương hiệu ở châu Á và tham dự nhiều hệ thống giải đấu khác.

"Phúc hơi lấn cấn về quy định độc quyền của giải. Ở thời điểm phong trào nước mình đang cần sự kết nối và giao lưu mở như hiện nay, việc hạn chế VĐV chỉ được đánh một hệ thống giải vô tình tạo ra những rào cản không đáng có", anh nêu.

Trước đây, tay vợt Quang Dương từng ký hợp đồng với hệ thống PPA và thi đấu tại Major League Pickleball. Nhưng anh sau đó bị Liên đoàn Pickleball Mỹ (UPA) cắt hợp đồng chuyên nghiệp do vi phạm hợp đồng thương mại độc quyền khi không tham dự giải đấu của họ mà không thông báo trước. Tay vợt Việt kiều này còn bị UPA phạt 50.000 USD và xóa khỏi hệ thống pickleball Mỹ. Từ trường hợp của Quang Dương, các tay vợt Việt Nam cẩn trọng hơn trong việc ký hợp đồng độc quyền.

Phúc Huỳnh tên thật là Huỳnh Thiên Phúc, sinh năm 2000. VĐV gốc Việt qua Mỹ từ ba tuổi và trở thành VĐV pickleball chuyên nghiệp. Anh là nhà vô địch giải pickleball châu Á Mở rộng năm 2024, á quân châu Á 2025. Cũng trong năm ngoái, Phúc Huỳnh vô địch hai PPA Tour Asia 2025 tại TP HCM và Đà Nẵng.

PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, diễn ra từ ngày 1 - 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, quy tụ nhiều tay vợt PPA Pro nhất từ trước đến nay tại châu Á. Đây cũng là lần thứ 3 PPA Tour Asia diễn ra tại Việt Nam, sau 2 lần tổ chức tại TP.HCM và Đà Nẵng trong năm ngoái.

Trong năm 2026, PPA Tour Asia dự kiến tổ chức 10 giải đấu, bắt đầu từ Hà Nội Kuala Lumpur (Malaysia) và Macao (Trung Quốc).

