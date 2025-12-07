Phục hồi trí nhớ sau 45 năm 'nhờ' tai nạn giao thông

Ấn ĐộMất trí nhớ hoàn toàn sau vụ tai nạn năm 1980, ông Rikhi Ram sống cuộc đời khác suốt 45 năm, cho đến khi một cú va chạm giao thông mới giúp ký ức quay về.

Ngày 15/11, ông Rikhi Ram, 62 tuổi, cùng vợ và ba con trở về làng Nadi, huyện Sirmaur, bang Himachal Pradesh. Sáu anh chị em ruột cùng họ hàng vây quanh ông, nhiều người bật khóc vì xúc động.

"Thấy anh ấy đứng trước mặt sau 45 năm, cảm giác như chứng kiến người đội mồ sống dậy", ông Durga Ram, em trai ông nói. Trước đó, gia đình đã làm lễ tang vì tin rằng ông không còn sống. Cha mẹ ông cũng qua đời trong nỗi day dứt chưa tìm được con.

Ông Rikhi đoàn tụ cùng người thân sau 45 năm mất trí. Ảnh: DainikSavera

Bi kịch bắt đầu vào năm 1980, khi Rikhi 16 tuổi, rời quê đến Haryana tìm việc. Ông gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường, chấn thương sọ não dẫn đến mất trí nhớ. Không giấy tờ tùy thân, không nhớ tên hay quê quán, ông mất liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Tại nơi đất khách, ông được đồng nghiệp đặt tên mới là Ravi Chaudhary. Ông bắt đầu cuộc đời thứ hai, lang bạt từ Mumbai đến bang Maharashtra làm thuê, sau đó kết hôn năm 1994 và có ba người con.

Đầu năm 2025, Rikhi Ram gặp một tai nạn giao thông khác. Sau cú va chạm, những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu trở lại trong giấc mơ của ông. "Tôi mơ về những vườn xoài, chiếc xích đu và con đường đồi dốc. Dần dần, hình ảnh quê hương hiện rõ", ông kể.

Không rành công nghệ, ông nhờ người quen tra cứu trực tuyến dựa trên những dữ kiện vừa nhớ lại. Họ tìm được số điện thoại một cửa hàng ở Satoun, khu vực ông nghi ngờ là quê cũ.

Sau nhiều cuộc gọi xác minh tên tuổi người thân với dân làng, ông vỡ òa khi biết mình chính là người con thất lạc của làng Nadi.

Nhật Minh (Theo AsiaOne, Times of India)