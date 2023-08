Phục dựng gương mặt nạn nhân vụ giết người 700 năm trước

Thụy ĐiểnCó biệt danh Bocksten Man, thi thể người đàn ông bị kẻ thủ ác vùi xuống đáy đầm lầy nhằm che giấu tội ác nhưng hóa chất trong nước đã làm chậm quá trình phân hủy.

Bocksten Man trước khi bị giết chết cách đây 700 năm. Ảnh: Oscar Nilsson

Một ngày trước hạ chí tháng 6/1936, cô bé Gulli Johanssen 5 tuổi theo anh trai Thure thu thập than bùn ở đầm lầy Bocksten tại Varberg, Thụy Điển. Những đứa trẻ nhà Johansson bị sốc khi phát hiện hài cốt trên đất và vội gọi bố chúng là Albert. Ông báo cho cảnh sát và họ nhanh chóng gọi các chuyên gia địa phương tới hiện trường, bao gồm Albert Sandklef, giám đốc Bảo tàng Varberg, theo National Geographic.

Nhóm chuyên gia xác định thi thể không phải một nạn nhân gần đây mà đã nằm ở đó hàng thế kỷ. Phần lớn bộ xương vẫn nằm dưới đất nhưng một phần quần áo và cọc gỗ nhô lên phía trên mặt đất. Thi thể và quần áo được khai quật cẩn thận, đưa tới bảo tàng để bảo quản, nghiên cứu.

Mang tên Bocksten Man, thi thể được bảo quản nguyên vẹn suốt 700 năm trong đầm lầy. Bocksten Man nhiều khả năng bị giết chết. Hộp sọ của ông có những vết nứt lớn và một cọc gỗ cắm xuyên qua ngực ông, ghim thi thể xuống đáy đầm lầy.

Người đẩy xác Bocksten Man xuống nước bùn có thể cố gắng che giấu tội ác với hy vọng bằng chứng sẽ biến mất dưới đầm sâu. Nhưng họ không hề biết thành phần hóa học tự nhiên của đầm lầy than bùn ngăn cản quá trình phân hủy của mô động vật và con người. Than bùn là lớp đầm lầy nhiều bùn đất hình thành từ thực vật và rêu phân hủy. Trong khí hậu lạnh hơn ở phương bắc, môi trường nhiệt độ và nồng độ oxy thấp của đầm lầy than bùn là điều kiện hoàn hảo để bảo quản xương người, răng, da, tóc và móng tay.

Môi trường dưới nước này cũng bảo quản quần áo làm từ sợi len hoặc da động vật, nhưng vải từ thực vật như lanh rất khó tồn tại. Môi trường nhiều nước không chỉ bảo vệ mái tóc xoăn của Bocksten Man mà cả quần áo của ông, cung cấp ví dụ thuộc hàng tốt nhất về trang phục ở châu Âu thời Trung Cổ. Bocksten Man mặc áo choàng có mũ trùm đầu, áo dệt dài thắt ngang lưng, tất dài bằng sợi len và giày da. Phân tích hài cốt và quần áo hé lộ người đàn ông có địa vị và khá giàu có.

Năm 2005, Bảo tàng Lịch sử Văn hóa ở Thụy Điển thuê họa sĩ pháp y kiêm nhà khảo cổ nổi tiếng là Oscar Nilsson để phục dựng gương mặt và tính cách của người đàn ông. Bước đầu tiên trong quá trình là quét cẩn thận hộp sọ của Bocksten Man để tạo ra mô phỏng bằng nhựa. Hộp sọ nhựa sẽ đóng vai trò như lớp nền tảng của hình phục dựng. Tiếp theo, Nilsson đặt một số điểm đánh dấu lên hộp sọ để xây dựng gương mặt. Sử dụng các tệp dữ liệu về giới tính, độ tuổi, cân nặng và dân tộc học, Nilsson ước tính những đặc điểm khác nhau ở diện mạo chủ thể như độ dày cơ mặt, độ đầy đặn của gò má hoặc độ cao của sống mũi.

Sau đó, Nilsson đắp tiếp các lớp đất sét polyme để mô phỏng từng loại mô mặt con người. Khi quá trình phục dựng hoàn tất, ông đặt lớp da silicon ở trên cùng. Lông mày, lông mi và tóc nằm trong số đặc điểm thêm vào cuối cùng trước khi bức tượng được trang trí và mặc quần áo. Mô hình phục dựng tỉ mỉ của Nilsson đang được trưng bày gần hài cốt Bocksten Man ở Bảo tàng Lịch sử tại Thụy Điển.

An Khang (Theo National Geographic)