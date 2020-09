Phuc Dat Tower hưởng lợi từ vị trí cửa ngõ TP Thủ Đức

Lợi thế đắt giá từ vị trí cửa ngõ

Vừa qua, Chính phủ thông qua chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sát nhập 3 quận bao gồm quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Với định hướng xây dựng một thành phố phát triển công nghệ cao, thành phố Thủ Đức được được kỳ vọng trở thành những khu vực năng động sầm uất bậc nhất của TP HCM giống như Gangnam (phía nam sông Hàn) ở Seoul (Hàn Quốc) và Phố Đông ở Thượng Hải (Trung Quốc). Các chuyên gia đánh giá, sự phát triển của thành phố Thủ Đức sẽ tạo đà cho các đô thị lân cận như Dĩ An, Biên Hòa, Thuận An... bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Phối cảnh tổng thể dự án Phuc Dat Tower.

Nằm ở Dĩ An, giáp ranh Thủ Đức, dự án Phuc Dat Tower hưởng nhiều lợi thế từ vị trí này. Dự án sở hữu vị trí đắc địa trên mặt tiền quốc lộ 1K dài 21km, rộng 4-10 làn xe. Đây là một trong hai tuyến đường huyết mạch đi vào TP HCM, kết nối trực tiếp với Biên Hoà, Đồng Nai.

Với lợi thế cửa ngõ thành phố Thủ Đức cùng cú hích hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cư dân chỉ mất 3 phút để di chuyển vào TP HCM và thụ hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu đẳng cấp. Đó là Big C Dĩ An, trung tâm thương mại Green Square, Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Hoàn Mỹ, Trung tâm Hành chính Dĩ An, làng đại học Thủ Đức, bến xe miền Đông mới hay sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất...

Ngoài ra, dự án là giao điểm kết nối trực tiếp với hạ tầng giao thông liên vùng như tuyến đường Phạm Văn Đồng - tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM, ga Metro số 1 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020...

Phuc Dat Tower sở hữu vị trí đắc địa ngay tại mặt tiền Quốc lộ 1K, giáp ranh với thành phố mới Thủ Đức.

Trải nghiệm phong cách sống mới

Khu căn hộ Phuc Dat Tower được xây dựng trên quỹ đất hơn 6.000m2, kiến trúc tổng thể dựa trên thế đất nở hậu với 2 tòa tháp vươn cao 30 tầng, với 724 căn hộ, 24 căn thương mại dịch vụ, hướng đến khách hàng thành đạt, muốn tận hưởng cuộc sống và tìm kiếm một không gian sống riêng tư.

Theo chủ đầu tư Phúc Đạt, dự án ra mắt trong bối cảnh bất động sản Bình Dương đang bước vào một thời kỳ mới với những thay đổi rõ nét về sản phẩm. Nếu như trước đây, dự án đơn thuần chỉ là nơi để ở thì giờ đây với sự gia nhập của một thế hệ khách hàng mới, là những chuyên viên, nhà quản lý, kỹ sư, chuyên gia nước ngoài... với mức thu nhập cao, biết tận hưởng và yêu thích không gian sống mở, tôn từng khoảnh khắc sống.

Bắt nhịp cùng xu hướng đó, Phuc Dat Tower ra mắt 3 loại hình căn hộ với tên gọi Dynamic House, Joy House, Happy House nhằm xác lập một phong cách sống mới tại Bình Dương.

"Với mức giá tham chiếu chỉ từ 33 triệu đồng mỗi m2, Phuc Dat Tower chính là dòng sản phẩm căn hộ tối ưu cả về tài chính và diện tích nhưng tối đa về công năng sử dụng dành cho các thế hệ trẻ 8X, 9X thành đạt", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Phối cảnh căn hộ Phuc Dat Tower.

Dấu ấn của Phuc Dat Tower là dòng căn hộ Dynamic House có diện tích 53,3 m2, mang đến không gian sống mới cho giới trẻ năng động. Nếu như Dynamic House năng động, Joy House là loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích đa dạng từ 59,9 m2 đến 72 m2, dành cho giới trí thức, yêu thích sự tiện nghi, hiện đại.

Trong khi đó, dòng căn hộ Happy House có diện tích từ 73 m2 đến141,1 m2, có lô gia và sở hữu các mặt thoáng giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp cảnh quan bên ngoài.

"Hội tụ những yếu tố đắt giá của một dự án cao cấp, Phuc Dat Tower cho thấy sức hút mạnh mẽ trên thị trường bất động sản và là sự lựa chọn của giới tri thức trẻ tại Bình Dương và thành phố Thủ Đức", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Tâm Anh