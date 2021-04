Phúc Đạt Tower hưởng lợi nhờ vị trí khu Đông TP HCM

Đại diện chủ đầu tư Phúc Đạt cho biết, sau một năm thị trường trầm lắng do ảnh hưởng của Covid-19, người mua mang tâm lý giữ tiền tích lũy và e ngại ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong những tháng đầu năm 2021, thị trường chứng kiến lực cầu bất động sản tăng mạnh.

Theo báo cáo của batdongsan.com.vn, thị trường địa ốc 3 tháng đầu năm 2021 ghi nhận những chỉ số tích cực thể hiện đà tăng trưởng tốt. Cụ thể, giai đoạn sau Tết âm lịch, chỉ số quan tâm (thể hiện nhu cầu thị trường) tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lượng tin đăng (phản ánh nguồn cung thị trường) cùng thời điểm lại giảm 21% so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, vào tháng 1/2021, mức độ quan tâm tại thị trường TP HCM giảm ở một số phân khúc như chung cư giảm 8%, nhà riêng giảm 9% so với tháng 12/2020. Tuy nhiên, một số khu vực như TP Thủ Đức vẫn duy trì mức quan tâm ổn định. Bên cạnh đó, thị trường chung còn ghi nhận tình trạng chênh lệch về cán cân cung - cầu. Cụ thể, nhu cầu nhà ở của những người có thu nhập thấp, trung bình là rất lớn nhưng nguồn cung lại hạn hẹp.

Là một trong những điểm sáng của thị trường TP HCM thời gian qua, khu Đông càng trở nên nhộn nhịp hơn sau khi có quyết định thành lập TP Thủ Đức. Trong đó, đại lộ Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 1K là một trong những tuyến đường sôi động nhờ vị trí thuận tiện kết nối khu vực trung tâm TP HCM và các đô thị vệ tinh TP Thủ Đức, TP Dĩ An, TP Biên Hòa, TP Thuận An. Các dự án dọc theo tuyến đường này mọc lên nhanh chóng, nhận sự quan tâm của thị trường.

Vị trí dự án Phúc Đạt Tower. Ảnh: Phúc Đạt Connect 2.

Tọa lạc ngay tại mặt tiền Quốc lộ 1K, Phúc Đạt Tower sở hữu lợi thế về mặt địa lý, giao thông đồng bộ và thừa hưởng trọn vẹn mạng lưới tiện ích ngoại khu chất lượng như Go Dĩ An, Vincom Dĩ An, Khu du lịch Thủy Châu, Khu đô thị ĐHQG TP HCM, Gigamall Phạm Văn Đồng... Nhờ vị trí thuận lợi, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến Sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án cũng nằm trong khu vực có mật độ khu công nghiệp - công nghệ cao dày đặc, tốc độ đô thị hóa nhanh và đời sống xã hội ngày càng hiện đại.

Hướng đến mục tiêu góp phần hiện thực hóa giấc mơ sở hữu căn nhà đầu tiên cho các gia đình trẻ và người có thu nhập trung bình, chủ đầu tư Phúc Đạt Tower kiến tạo không gian sống hiện đại và không thể thiếu hơi thở của sự ấm cúng với các loại hình căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ có diện tích trung bình từ 53,3-141,1 m2. Dự án áp dụng lối thiết kế thông minh tối ưu không gian cùng sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu nhã nhặn. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là điều giúp Phúc Đạt Tower thu hút sự chú ý của giới trẻ lập nghiệp.

Thiết kế căn hộ theo phong cách hiện đại tối ưu không gian. Ảnh: Phúc Đạt Connect 2.

"Căn hộ Phúc Đạt hướng đến không gian ấm áp giúp chủ nhân thư giãn tinh thần, khơi nguồn cảm xúc và nạp năng lượng cho ngày mới phấn khởi", vị này chia sẻ.

(Nguồn:Phúc Đạt Connect 2)