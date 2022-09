Phúc An Asuka kỳ vọng đẩy mạnh kinh tế đêm cho TP Châu Đốc

An GiangViệc quy hoạch các dãy shophouse và không gian giải trí trong khu đô thị hứa hẹn kích cầu và phát triển kinh tế đêm tại địa phương.

Kinh tế đêm được cho là một trong những giải pháp thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là những địa phương có ưu thế về du lịch.

Lợi thế của mô hình kinh tế đêm là thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn, màu sắc cho từng địa phương, vùng miền. Do đó, nếu kinh tế ban đêm càng được đầu tư đa dạng, phong phú thì càng có khả năng giữ chân du khách và kích thích nhu cầu chi tiêu... Đây cũng là cách tạo thêm nhiều hoạt động kinh doanh cho người dân địa phương, giúp tăng thu nhập.

Hình phối cảnh dãy phố shophouse tại Phúc An Asuka. Ảnh: Trần Anh Group

Ở các nước trên thế giới, kinh tế đêm hình thành từ lâu và đóng góp cho nền kinh tế chung của quốc gia. Đi đầu trong phát triển kinh tế ban đêm phải kể đến nước Anh. Quốc gia này có riêng một tổ chức theo dõi về ngành công nghiệp ban đêm với tên gọi NTIA (Night Time Industries Association).

Theo một nghiên cứu của Ernst & Young (E&Y), kinh tế ban đêm đóng góp khoảng 6% GDP nước Anh, tương đương 66 tỷ bảng một năm và tạo ra hơn 1,25 triệu việc làm cho người lao động. Trong đó, thủ đô London được xem là điểm đến hàng đầu thế giới về cuộc sống ban đêm, chiếm khoảng 40% về quy mô, tương đương 26,4 tỷ bảng và tạo ra việc làm trực tiếp cho 723.000 lao động.

Xét về nhiều khía cạnh, kinh tế đêm còn gián tiếp thúc đẩy giá trị của bất động sản khu vực, mở ra nhiều loại hình hoạt động kinh doanh về nhà ở như: khách sạn, homestay, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán ăn... Do đó, tập trung phát triển kinh tế đêm là giải pháp được ưu tiên, đặc biệt tại các vùng có lợi thế về du lịch.

Khu đô thị và hoạt động kinh tế đêm

Các khu đô thị thường gắn liền với hoạt động kinh tế đêm, bởi đây là môi trường sống của cộng đồng cư dân, nhu cầu chi tiêu luôn ở mức cao.

Thông thường khu đô thị phát triển các dãy shophouse, nơi tập trung các loại hình kinh doanh ở các mặt đường lớn, trung tâm của dự án. Người sở hữu shophouse vừa có thể kinh doanh vừa có thể ở, phục vụ cho toàn cư dân trong khu đô thị. Đây cũng là lợi thế của dòng sản phẩm shophouse.

Là khu đô thị nằm trong trung tâm thành phố du lịch tâm linh Châu Đốc, Phúc An Asuka được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm của thành phố, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn và níu giữ du khách ở lại dài ngày hơn.

Tổ hợp tiện ích và trục đường nội khu chính của Phúc An Asuka về đêm. Ảnh: Trần Anh Group

Phúc An Asuka có tổng quy mô hơn 100ha, với gần 2.000 sản phẩm gồm biệt thự, shophouse và nhà phố. Ở giai đoạn 1, chủ đầu tư ra mắt hơn 700 sản phẩm nhà phố và shophouse, đang xây dựng và đi vào hoàn thiện những dãy nhà đầu tiên. Trong khi đó, hai tổ hợp tiện ích lớn là Clubhouse Yamato và Công viên Kazuko đã đi vào vận hành.

Hai tổ hợp tiện ích nằm giữa khu đô thị, trên trục đường nội khu chính, có thiết kế ấn tượng và nhiều khu vui chơi mới lạ. Hằng ngày, nơi đây trở thành tâm điểm của nhiều người dân trong và ngoài khu vực đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là hoạt động về đêm.

"Trong tương lai, khi sản phẩm nhà Phúc An Asuka hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành điểm an cư và lưu trú hiện đại cho cư dân. Đồng thời, góp phần tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, đưa Phúc An Asuka trở thành nơi đáng sống tại thành phố Châu Đốc - mnơi vừa để ở, vừa vui chơi giải trí", đơn vị phát triển dự án kỳ vọng.

Hoài Phong